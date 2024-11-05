Почему не сработала система оповещения при землетрясении в Алматы

В департаменте по ЧС южной столицы объяснили, почему сегодня, 5 ноября, во время землетрясения не сработала система оповещения, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Во вторник, 5 ноября, жители Алматы и Алматинской области почувствовали подземные толчки. В городе ощутимость составила 3 балла, в Талгаре и Есике – 4 балла, в других населенных пунктах Алматинской области – от 2 до 3 баллов.

При этом в соцсетях горожане жалуются, что не все получили оповещение о землетрясении на свои телефоны.

В ДЧС разъяснили, в каких случаях срабатывает комплекс технических средств системы оповещения – сирены, перехват телерадиоканалов, Mass Alert.

"Сирено-речевые установки и система Mass Alert сработают полностью в автоматическом режиме при получении сигналов от сейсмодатчиков с магнитудой 5,5 баллов и более. В связи с этим никаких оповещений не было", – пояснили в ДЧС.

Напомним, еще в январе, после произошедшего в Алматы землетрясения, депутат Ерлан Барлыбаев заявил, что на систему оповещения при ЧС в Алматы, которая даже "не почесалась" в день землетрясения, потратили 1,1 млрд тенге.

Тогда Барлыбаев заявил, что землетрясение в Алматы показало неготовность ДЧС к подобным катаклизмам - алматинцы в этот день хаотично покидали свои дома, а выйдя на улицу, продолжали оставаться в опасности, потому что плотная застройка могла обрушиться.

Позже в ДЧС попытались объяснить, почему во время землетрясения в Алматы не сработали городские системы оповещения и не было SMS-рассылок.

При этом через два дня после сильного землетрясения, произошедшего 23 января, тогда еще глава Минцифры Багдат Мусин рассказал о внедрении новой системы оповещения и о том, как она будет работать. Сообщалось о применении технологии Cell Broadcast.

В начале марта аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что до конца мая планируется внедрить систему мгновенного оповещения населения по принципу Mass Alert с использованием технологии Cell Broadcast, на которую выделено 475 млн тенге.

31 мая текущего года был проведен тестовый запуск для пользователей устройств с операционной системой Android по всему городу.

Для полного охвата населения 17 октября прошла общегородская сейсмотренировка, в ходе которой система была использована в тестовом режиме для устройств с операционной системой iOS. Пользователи мобильных устройств получили тестовое оповещение с пометкой "Национальное оповещение", для некоторых пользователей устройств с операционной системой Android – с пометкой "Президентское оповещение".

Ранее в акимате сообщали, что система Mass Alert имеет ряд преимуществ в сравнении с SMS. Оповещение приходит абонентам по всей зоне покрытия сети мобильными операторами, так и в отдельно выбранных географических зонах. Кроме того, система работает в условиях перегрузки сетей. Главное преимущество технологии Cell Broadcast – мгновенное и массовое оповещение сразу всех абонентов в зоне покрытия.

Что делать при землетрясении?

Как ранее сообщали в ДЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении:

сохраняйте спокойствие, не паникуйте;

не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;

отойдите от мебели, окна, люстры;

найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;

покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков);

отключите воду, газ электричество;

возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);

держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;

будьте готовы к повторным толчкам;

окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.