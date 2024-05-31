"Президентские оповещения" получили алматинцы на телефоны с Android (фото)

"Президентские оповещения" получили жители Алматы с устройствами на основе ОС Android. Тестовый запуск системы оповещения был осуществлен по поручению президента, передает корреспондент NUR.KZ.

Тестовый запуск системы мгновенного оповещения о ЧС Mass Alert провели в Алматы по поручению президента Касым-Жомарта Токаева.

На первом этапе систему запустили для пользователей устройств с ОС Android - как рассказали корреспонденту NUR.KZ, некоторые из них получили уведомление аж по три раза.

"Не беспокойтесь. Проводится проверка системы оповещения населения", - гласит уведомление на трех языках.

Вместе с текстовым оповещением можно было услышать и звуковое оповещение - тот же текст проигрывался в ускоренном режиме вместе со звуковым сигналом оповещения. К слову, стоит отметить, что из-за слишком большой скорости произнесения текст был трудноразличим на слух.

Сообщение о системе оповещения. Скриншот: NUR.KZ

Сообщалось также, что на втором этапе к системе подключат пользователей устройств с iOS.

Система Mass Alert имеет ряд преимуществ в сравнении с SMS. Оповещение приходит абонентам по всей зоне покрытия сети мобильными операторами, так и в отдельно выбранных географических зонах. Кроме того, система работает в условиях перегрузки сетей.

Главное преимущество технологии Cell Broadcast - мгновенное и массовое оповещение сразу всех абонентов в зоне покрытия, рассказывали в акимате.

Напомним, ранее сообщалось, что систему оповещения при землетрясениях Mass Alert внедрят в Алматы в пилотном режиме до 1 июня.

Перед этим, после сильного январского землетрясения, экс-глава Минцифры Багдат Мусин сообщал о тестировании системы мгновенного оповещения граждан при ЧС с применением технологии Cell broadcast. Отмечалось, что эта система представляет собой новый подход к массовому оповещению, отличающийся от традиционных SMS-оповещений.

Аким Алматы Ерболат Досаев говорил, что на нее выделят 475 млн тенге.

Добавим, что в ДЧС в январе объясняли, почему во время толчков не сработали городские системы оповещения и не было SMS-рассылок.