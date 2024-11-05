Жители Алматы и Алматинской области ощутили подземные толчки

Во вторник, 5 ноября, жители Алматы почувствовали подземные толчки. В МЧС сообщили, что подземные толчки ощущались и в Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" 05 ноября в 10:01 по времени Астаны на территории Алматинской области и города Алматы зарегистрировано землетрясение.

Очаг землетрясения располагался на территории Казахстана в 33 километрах на восток от Алматы.

Ощутимость в Алматы составила 3 балла.

"Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", – говорится в сообщении МЧС.

Что делать при землетрясении?

Ранее в ДЧС Алматы рассказывали, как вести себя при землетрясении.

Спасатели советуют заранее определить в своей квартире, доме самые безопасные места, чтобы переждать подземные толчки. К таким местам относят проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами, места у колонн внутренних капитальных стен и под балками каркаса.

Определите кратчайший путь эвакуации из здания, либо займите внутри здания безопасное место. Следует также заранее определить место встречи для семьи после случившегося землетрясения.

Необходимо уже сегодня подготовить "тревожный чемоданчик". Как это сделать и сколько это будет стоить, мы рассказывали здесь.

Если вы проживаете на первом этаже и у вас отработана эвакуация до автоматизма, вам нужно покинуть помещение, захватив "тревожный чемоданчик".

Спасатели отмечают, что при землетрясении нужно соблюдать 10 элементарных правил, которые должен знать каждый житель высотного дома:

не поддавайтесь панике, сохраняйте спокойствие; не пользуйтесь лифтом и лестницей во время подземных толчков, переждите дома, в помещении; отойдите от мебели, окон, люстры; найдите укрытие - "треугольники жизни" (если вы на верхних этажах займите место в углу несущих/ капитальных/ внутренних стен, накройте голову руками); покиньте здание (в многоэтажных домах - после прекращения толчков) и эвакуируйтесь на безопасное место, которое вы определили заранее; при получении информации об угрозе разрушительного землетрясения отключите воду, газ, электричество; возьмите "тревожный чемоданчик", где заранее должны быть уложены предметы первой необходимости: вода, питание, фонарик, аптечка, документы, свисток и т.д.; при эвакуации из здания держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев; будьте готовы к повторным толчкам; окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями.

"Безопасным местом сбора населения является открытая площадка (территория), подальше от линий электропередач, деревьев, необходимо отойти как можно дальше от зданий и сооружений (не менее 1/3 от высоты здания)", - отмечают в ДЧС.

После эвакуации проследуйте к ближайшему пункту приема пострадавшего населения, которые будут развернуты в случае крупномасштабной ЧС.

Услышав сигнал "Внимание всем!", нужно включить доступные средства оповещения, к примеру приемник в "тревожном чемоданчике", и действовать согласно полученной инструкции.

Напомним, что с начала этого года в Алматы было два сильных землетрясения. В первый раз оно произошло 23 января после полуночи - ощутимость составила 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки. В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Второе произошло 4 марта в 11:22. Эпицентр был расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана. Ощутимость в южной столице составила 5 баллов.

В последний раз подземные толчки алматинцы могли ощутить 17 октября. Эпицентр располагался в Китае.