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Что делать при землетрясении, рассказали в ДЧС Алматы

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Сейсмограф
Сейсмограф. Иллюстративное фото: Furchin/Getty Images

В ДЧС Алматы рассказали, что делать в случае землетрясения. Отметим, алматинцы почувстовали толчки около полуночи, передает корреспондент NUR.KZ.

  • Необходимо продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении
  • Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
  • Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
  • Отойдите от мебели, окна, люстры.
  • Найдите надежное крепкое укрытие:

если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;

  • Покиньте помещение ( в многоэтажных домах- после прекращения толчков)
  • Отключите воду, газ электричество.
  • Возьмите тревожный чемоданчик ( подготовленный заранее).
  • Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
  • Будьте готовы к повторным толчкам.
  • Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056864-chto-delat-pri-zemletryasenii-rasskazali-v-dchs-almaty/

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