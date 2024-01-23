Что делать при землетрясении, рассказали в ДЧС Алматы

В ДЧС Алматы рассказали, что делать в случае землетрясения. Отметим, алматинцы почувстовали толчки около полуночи, передает корреспондент NUR.KZ.

Необходимо продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении

Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.

Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.

Отойдите от мебели, окна, люстры.

Найдите надежное крепкое укрытие:

если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;