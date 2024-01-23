Что делать при землетрясении, рассказали в ДЧС Алматы
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В ДЧС Алматы рассказали, что делать в случае землетрясения. Отметим, алматинцы почувстовали толчки около полуночи, передает корреспондент NUR.KZ.
- Необходимо продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
- Отойдите от мебели, окна, люстры.
- Найдите надежное крепкое укрытие:
если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
- Покиньте помещение ( в многоэтажных домах- после прекращения толчков)
- Отключите воду, газ электричество.
- Возьмите тревожный чемоданчик ( подготовленный заранее).
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
- Будьте готовы к повторным толчкам.
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056864-chto-delat-pri-zemletryasenii-rasskazali-v-dchs-almaty/