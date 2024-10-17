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Сирены прозвучат 17 октября в Алматы

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Мегафон, прикрепленный к столбу
Мегафон, прикрепленный к столбу. Иллюстративное фото: Alex Walker / Getty Images

В Алматы 17 октября в 10:00 прозвучат сирены, а пользователям мобильных телефонов придет рассылка уведомлений, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в ДЧС, при проверке системы оповещения планируется включение сирен, перехват телерадиоканалов, а также рассылка уведомлений через мобильные приложения.

В ведомстве отметили, что звуковой предупредительный сигнал "Внимание всем!" подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении ЧС.

"Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации", - рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы.

В ведомстве напомнили, что безопасным местом является открытая площадка, расположенная подальше от линий электропередач, деревьев и зданий.

Также в акимате добавили, что в этот же день состоится массовое тестирование системы экстренного оповещения Mass Alert. Сообщение носит тестовый характер.

Стоит отметить, что теперь оповещение будет доступно также и для пользователей операционной системы iOS. Стоит отметить, что владельцы устройств iPhone получат уведомления на телефон только с программным обеспечением iOS 18.

"Жителям и гостям Алматы необходимо обновить устройства iPhone до iOS 18 для получения уведомлений системы оповещения Mass Alert", - рассказали в акимате.

Для этого необходимо обновить свои устройства до iOS 18. В случае если устройство не обновилось автоматически, следует сделать это вручную: "Настройки - Основные - Обновление ПО".

Пользователям мобильных устройств поступит тестовое оповещение с пометкой "Национальное оповещение", для некоторых пользователей устройств с операционной системой Android - с пометкой "Президентское оповещение", сообщили в акимате.

Ранее в акимате сообщали, что система Mass Alert имеет ряд преимуществ в сравнении с SMS. Оповещение приходит абонентам по всей зоне покрытия сети мобильными операторами, так и в отдельно выбранных географических зонах. Кроме того, система работает в условиях перегрузки сетей. Главное преимущество технологии Cell Broadcast - мгновенное и массовое оповещение сразу всех абонентов в зоне покрытия.

Также запланирована интеграция Mass Alert с автоматической системой раннего оповещения о землетрясении ДЧС Алматы.

Ранее сообщалось, что система оповещения при землетрясениях Mass Alert будет внедрена в Алматы в пилотном режиме до 1 июня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2175075-sireny-prozvuchat-17-oktyabrya-v-almaty/

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