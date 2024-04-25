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Дамбы из мешкотары, защищавшие город от воды, начали разбирать в Уральске (видео)

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Спецтехника и укрепление из мешкотары
Спецтехника и укрепление из мешкотары. Фото: astanatv.kz

В Уральске начали демонтировать берегоукрепительные дамбы, которые возвели для защиты города от талых вод. В регионе начали восстанавливать поврежденные дороги, передает телеканал "Астана".

Как сообщают корреспонденты, пик паводка в Уральске пройден. Уровень воды в реках Урал и Чаган ежедневно снижается на 2 сантиметра.

Теперь в городе начали демонтировать берегоукрепительные дамбы и земляные защитные сооружения, которые возводили для защиты города от талых вод. Сейчас же они мешают жизнеобеспечению города. По данным телеканала, мешкотары отправят в дачные сообщества.

Еще в регионе начали восстанавливать поврежденные дороги, а в ближайшие выходные в Уральске пройдет субботник.

"В целом, по городу с начала паводкового периода было заготовлено свыше 1 млн 200 тысяч мешкотары. Большая часть остается на своих местах, но часть, которая мешает, именно в центральной части города находится, мы будем их демонтировать и направлять в дачные сообщества, а также на мусорные полигоны твердых бытовых отходов для случаев возгорания, чтобы мы могли пользоваться этим грунтом", – рассказал глава отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Уральска Азамат Халелов.

Кроме того, сегодня утром мы писали о том, что уровень воды в реке Урал (Жайык) на западе Казахстана начал постепенно снижаться. За прошедшие сутки в ЗКО не зарегистрировали случаи подтопления домов.

Напомним, 21 апреля под Уральском река Жайык прорвала дамбу и начала затапливать дачные массивы. На место прорыва прибыли спасатели и начали эвакуацию граждан.

Позже в МЧС показали кадры с места подтопления. Сообщалось, что в воздух был поднят вертолет. Работы велись и на плавсредствах. Для поиска людей запустили беспилотник.

В начале недели сообщалось, что уровень воды в реке Жайык (Урал) близ Уральска превысил критическую отметку, пригород начало заливать паводковыми водами.

По официальным данным, в области затопленными оказались более 13 тыс. дачных домов.

Во вторник в ДЧС ЗКО сообщили, что в Уральске принудительно эвакуировали свыше 60 жителей затопленного дачного общества.

Ранее специалисты "Казгидромета" прогнозировали, что пик паводка в Уральске наступит в период с 22 по 24 апреля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2091404-damby-iz-meshkotary-zashchishchavshie-gorod-ot-vody-nachali-razbirat-v-uralske-video/

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