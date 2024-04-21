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Сухостой загорелся в природном резервате в Алматинской области (фото)

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Загорание сухостоя и камыша
Загорание сухостоя и камыша в Алматинской области. Фото: пресс-служба МЧС РК

В Балхашском районе Алматинской области на территории Иле-Балхашского государственного природного резервата загорелись сухостой и камыш, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Как сообщает пресс-служба МЧС РК, к этому часу в Балхашском районе на территории РГУ "Иле-Балхашский государственный природный резерват" происходит загорание сухостоя и камыша.

Сухостой
Сухостой. Фото: пресс-служба МЧС РК

"Силами АО "Казавиаспас" произведено 53 сброса воды, что составляет 159 тонн. Предварительная площадь составляет 18 га. Угрозы населенным пунктам нет.

Тушение очагов пожара осложнено труднодоступной болотистой местностью и наличием сильного ветра, постоянно меняющим свое направление", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2088581-suhostoy-zagorelsya-v-prirodnom-rezervate-v-almatinskoy-oblasti/

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