Сухостой загорелся в природном резервате в Алматинской области (фото)

В Балхашском районе Алматинской области на территории Иле-Балхашского государственного природного резервата загорелись сухостой и камыш, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Как сообщает пресс-служба МЧС РК, к этому часу в Балхашском районе на территории РГУ "Иле-Балхашский государственный природный резерват" происходит загорание сухостоя и камыша.

Сухостой. Фото: пресс-служба МЧС РК

"Силами АО "Казавиаспас" произведено 53 сброса воды, что составляет 159 тонн. Предварительная площадь составляет 18 га. Угрозы населенным пунктам нет.

Тушение очагов пожара осложнено труднодоступной болотистой местностью и наличием сильного ветра, постоянно меняющим свое направление", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.