Автобус провалился под землю на "Майкаинзолото": суд вынес решение о виновнике ЧП

В Астане суд вынес решение о признании АО "Майкаинзолото" виновником в ЧП с автобусом – ранее предприятие отрицало вину, установленную расследованием, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный суд.

В суде напомнили, что 4 января 2024 года на территории Майкаинского подземного рудника АО "Майкаинзолото" в очистное пространство провалился автобус с работниками ТОО "РЦШ ПВАСС", в результате которого двое погибли, двое считаются без вести пропавшими.

"Приказом председателя Комитета труда и социальной защиты МТСЗ РК от 4 января 2024 в соответствии с п.3 ст.188 Трудового кодекса создана комиссия в целях расследования причин несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью со смертельным исходом.

По итогам расследования комиссией составлен акт расследования группового несчастного случая (Акт), которым установлено 100% вины работодателя", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что АО "Майкаинзолото" оспорило акт в части ввиду отрицания своей вины в произошедшем несчастном случае.

Однако при рассмотрении дела суд установил, что причинами группового несчастного случая вследствие обрушения горной массы в отработанное пространство явились:

неудовлетворительная организация производства работ истцом , выразившееся в ненадлежащем осуществлении производственного контроля за безопасным ведением горных работ со стороны ответственных лиц АО "Майкаинзолото";

, выразившееся в ненадлежащем осуществлении производственного контроля за безопасным ведением горных работ со стороны ответственных лиц АО "Майкаинзолото"; ненадлежащий контроль за процессом обрушения из выработок при отработке блоков в нарушение Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы (Правила);

при отработке блоков в нарушение Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы (Правила); у истца отсутствовали (не разрабатывались) проекты на отработку выемочных единиц (блок) при отработке рудного тела.

"Данные и другие обстоятельства подтверждены исследованными в суде материалами расследования, в том числе заключениями экспертных организаций и подкомиссий.

Несчастный случай произошел в рабочее время при выполнении трудовых обязанностей работников ТОО "РЦШ ПВАСС".

Исходя из причин несчастного случая, вызванного действиями (бездействием) ответственных лиц АО "Майкаинзолото", признана 100% вина истца", – подчеркнули в суде Астаны.

В связи с этим судом в удовлетворении иска к Комитету труда и Комитету промышленной безопасности МЧС отказано. Иск к Комитету промышленной безопасности МЧС заявлен как к ненадлежащему лицу.

Решение еще не вступило в законную силу.

Напомним, о результатах расследования сообщалось ДЧС Павлодарской области еще в конце января 2024 года.

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

4 января в Баянаульском районе на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован провалился автобус с пассажирами. В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Позже появилась информация, что на месте происшествия были обнаружены тела двух спасателей.

29 января аким Павлодарской области сообщил, что в результате поисковых работ найдено колесо автобуса. Через несколько дней здесь же удалось обнаружить каску и ручную радиостанцию одного из спасателей.

5 февраля работы на месте обвала были приостановлены. В ДЧС заявляли, что риск обрушения слишком высок.

А 19 февраля стало известно, что сотрудников обогатительной фабрики "Майкаинзолото" отправят по домам. На предприятии заверили, что увольнение работников не рассматривается, а возобновить деятельность на предприятии надеются с 1 апреля 2024 года.

При этом недавно жена одного из ненайденных спасателей заявила, что до сих пор не получила обещанную денежную компенсацию для оставшихся пятерых детей. Волнует ее и неизвестность – тело ее мужа так и не нашли, но и погибшим его не признают.