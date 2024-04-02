ЧП на Майкаине: родные одного из ненайденных спасателей заявили, что не получили выплаты

Родные одного из спасателей, который ушел под землю с автобусом на "Майкаинзолото" в начале года, заявили, что до сих пор не получили обещанную денежную компенсацию, передает сайт телеканала КТК.

По данным корреспондентов, жена одного из пропавших на майкаинских шахтах спасателей Нурсулу Шаймерден заявила, что их семья до сих пор не получила обещанную денежную компенсацию. Волнует ее и то, что тело главы семейства так и не нашли.

"С момента приостановления поисковых работ прошло уже 39 дней, а с момента трагедии – 89. Дети спрашивают: "Где папа?" Папы нет. Все наши дни и ночи проходят в слезах. У престарелого отца инсульт случился, у матери – давление. Единственный сын пропал. Мы его даже похоронить не можем как полагается", – отметила женщина.

Сообщается, что у Айдоса Шаймердена осталось пятеро детей. Старшей девочке с инвалидностью 12 лет, младшему – 2 года. Каждому из них обещали выплатить компенсацию в 10 миллионов тенге, говорит сестра спасателя Айнаш Мажитова.

"Им до сих пор не выплатили. Конечно же, официальные запросы были от "Майкаинзолото", они взяли заявление, но уже месяц, как нет ответа. Причины на данный момент как таковой нет, просто говорят: "Вопрос рассматривается", – заявила она.

При этом подчеркивается, что кредит родителей пропавшего спасателя предприятие оплатило уже наполовину. Но вопрос с выплатами для детей остается открытым.

По этому поводу сегодня высказывался министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев.

"Здесь должна в первую очередь быть социальная ответственность непосредственно самого работодателя спасателей. Я по компенсации вопрос детально не обсуждал… И вопрос, к сожалению, в прямое ведение моего министерства не попадает. Но готов принять участие в обсуждении", – подчеркнул он.

При этом сообщается, что пока тела спасателя Айдоса Шаймердена и водителя Айыпа Тлеубергена не нашли, их не признают погибшими, а родственников – потерпевшими.

По данным телеканала, поиски до сих пор не возобновили из-за того, что нет специальной экспертизы и основанного на ней плана спасательных работ.

"По словам родственников пропавших, документы до сих пор не готовы из-за спора двух компаний: "Майкаинзолото", добывающей драгоценный металл на руднике в Павлодарской области, и ПВАСС, которая обеспечивала это предприятие спасотрядами. Ни одна из них не хочет браться за организацию необходимой экспертизы. И пока там решают бюрократические вопросы, родные пропавших ищут помощи у госорганов", – говорят корреспонденты.

Ситуацию комментировал вице-министр по ЧС РК Бауыржан Сыздыков.

"Они сейчас вопрос решают вот именно экспертизы. И там должны они провести кое-какие работы и должны вынести именно заключение, насколько безопасно будет продолжать работы для спасателей", – отметил он.

Источник: КТК

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

4 января в Баянаульском районе на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован провалился автобус с пассажирами. В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Позже появилась информация, что на месте происшествия были обнаружены тела двух спасателей.

29 января аким Павлодарской области сообщил, что в результате поисковых работ найдено колесо автобуса. Через несколько дней здесь же удалось обнаружить каску и ручную радиостанцию одного из спасателей.

5 февраля работы на месте обвала были приостановлены. В ДЧС заявляли, что риск обрушения слишком высок. Через два дня работы были возобновлены.

А 19 февраля стало известно, что сотрудников обогатительной фабрики "Майкаинзолото" отправят по домам. На предприятии заверили, что увольнение работников не рассматривается, а возобновить деятельность на предприятии надеются с 1 апреля 2024 года.