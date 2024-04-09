"Весь аул исчез": жители затопленных поселков в Актюбинской области отказываются переезжать (видео)

Жители маленьких сел в Актюбинской области, эвакуированные во время паводка, отказываются от жилья в районных центрах - они просят построить им дома в своих селах, передает сайт телеканала КТК.

Режим ЧС на сегодня объявлен в шести районах Актюбинской области.

В Уилском района отрезанными от областного центра остаются 16 тысяч человек. Большая вода разрушила мост через реку и оставила людей без автотранспортного сообщения. До недавнего времени сюда можно было добраться только на военных вертолетах. Но на выходных установили понтонную переправу.

"За два дня уже переправили около 450-500 человек, груз весом около 7-8 тонн. Ежедневно работаем. С утра до вечера. Расположились в населенном пункте Уил. Все организовали местный акимат, министерство по ЧС. Для нашего расположения выделили гостиницу. 15 человек – в данный момент находимся", - рассказали в МЧС.

Одними из первых на военном пароме домой после потопа вернулись жители поселка имени Берсиева. Аул был полностью в воде. Уцелело всего пару домов. Все остальные разрушены до основания. Практически все строения здесь саманные, поэтому люди понимали, что возвращаться будет уже некуда.

"Это наша общая беда. Внутри все горит, а что поделаешь? Нам теперь только новые дома нужны. Весь аул исчез. Ничего не осталось", - рассказал сельчанинСаян Кулдасбаев .

Власти предлагают сельчанам отстроить дома в районном центре. Но люди переезжать не согласны. Хотят, чтобы их оставили в родных местах. А еще просят, чтобы площадь домов соответствовала старой квадратуре. В акимате обещают все учесть.

"В настоящее время специальная комиссия уже завершила свою работу. Теперь начнут работать оценщики, подсчитают ущерб. Затем начнется строительство домов для пострадавших от паводков. Все их пожелания учтем. Никто не останется на улице", - заверил аким Уилского района Аскар Казыбаев.

Сельчанам обещают возместить ущерб и по потере домашней скотины. Точное количество павших животных пока неизвестно. Трупы найденных коров и овец сейчас складывают на окраине аула. Остальных унесло большой водой.

В самом же населенном пункте сейчас сухо. Тем не менее основное население все еще находится в эвакуационных пунктах Уила. А в ауле ночуют только мужчины. Они разместились в школе, которая тоже сильно пострадала после наводнения. Несмотря на сложную обстановку, люди объединились и сообща пытаются восстановить жизнь в поселке.

Источник: КТК

Напомним, на сегодня чрезвычайные ситуации местного масштаба объявлены в 10 регионах Казахстана.

7 апреля режим ЧС был введен в Атырауской области. А в двух районах СКО началась заблаговременная эвакуация населения из-за поднятия уровня воды в реке Есиль.

Также на паводки в Казахстане отреагировали в Турции – в МИД страны заявили, что готовы оказать любую помощь.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов приехал в Атыраускую область, где встретился с жителями города Кульсары, который сильно пострадал от паводков. Напомним, из города на прошлой неделе вывезли 15 тыс. человек.

В воскресенье утром спасатели обнаружили тела двух мужчин в Кульсары, которые ранее уехали на тракторе обследовать затопленный дом, но упали в кювет.