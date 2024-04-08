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Двое мужчин из одной семьи пропали в затопленном Кульсары

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Кульсары
Кульсары. Кадр из видео: t.me/atyrauakimat

Двое мужчин – отец и сын – пропали в Кульсары. Оба надели защитные резиновые костюмы, отправились осмотреть свой затопленный дом, с тех пор их не могут найти, передает сайт телеканала КТК.

В городе Кульсары Атырауской области, который затопило из-за разлива реки Жем, пропали двое мужчин. По информации телеканала, отец и сын надели защитные резиновые костюмы, отправились осмотреть свой затопленный дом, с тех пор о их местонахождении ничего не известно.

Сообщается, что затоплено около 3 тысяч домов и объектов. В некоторых местах остались люди, не успевшие покинуть дома, их вызволяют спасатели. Со дворов вывозят сотни домашних животных и крупный рогатый скот.

В минувшие выходные в Кульсары были закрыты магазины, аптеки и заправки. Сегодня часть из них возобновила работу.

"Ситуация в городе Кульсары ухудшилась три дня назад. Сейчас вода идет на спад. На объездных путях сохраняются переливы. В общем вода снизилась на 40 сантиметров, в некоторых местах – до 20 сантиметров", – говорит начальник управления ДЧС Атырауской области Жанторе Демешов.

Источник: КТК

Ранее в Кульсары обнаружили тела двух мужчин, которые ранее уехали на тракторе обследовать затопленный дом, но упали в кювет.

Напомним, 6 апреля стало известно, что из города эвакуировали 15 тысяч человек, из них порядка 5,5 тыс. детей. Эвакуация проводилась по трем направлениям: в Атырау, вахтовый поселок Тенгиз и Бейнеуский район Мангистауской области.

Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым. Глава государства отметил, что держит на контроле паводковую ситуацию в регионе. А вчера в Кульсары приехал премьер-министр Олжас Бектенов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2081174-dvoe-muzhchin-iz-odnoy-semi-propali-v-zatoplennom-kulsary/

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