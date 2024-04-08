Захоронения сибирской язвы и скотомогильники затопило во время паводков в ЗКО

Во время паводков в ЗКО были затоплены восемь скотомогильников и 14 захоронений сибирской язвы. Специалисты будут проводить вакцинацию против опасных инфекций, передает "Мой город".

Глава отдела управления ветеринарии ЗКО Нуркайыр Кусаинов сообщил, что во время паводков были затоплены восемь скотомогильников и 14 захоронений сибирской язвы.

Сообщается, что для профилактики опасных инфекционных заболеваний животных на территориях, где возникли ЧС, поголовье скота будет находиться под наблюдением ветеринарных служб. Кроме того, будет проводиться вакцинация против сибирской язвы, эмфизематозных карбункулов, возбудитель которых сохраняется в почве.

Также Кусаинов сообщил, что в безопасное место во время паводков отогнали 2 277 голов КРС, более 2 480 голов МРС, свыше 50 голов лошадей и один верблюд. Согласно предварительным данным, погибли 219 голов КРС, более 1 500 голов МРС, 54 лошади, 97 свиней и 119 домашних птиц.

Между тем из-за повышения уровня воды в Урале в ЗКО проведут еще одну эвакуацию населения.

Отметим, что на днях аким Уральска Миржан Сатканов заявил, что та вода, которая идет по Уралу, фактически больше, чем было за всю историю страны. Подобная ситуация произошла в 1942 году.

"Опасность очень большая. Мы уже оповестили всех, кто живет в пойме Урала - в дачных товариществах 1, 2, 3, "Стеновик", "Речник" и остальных в районе Желаево. Там все должны покинуть свои дома. Потому что при подъеме Урала на 6,5 метров и выше эти дачи все будут в воде", – заявил аким Уральска.

Также добавим, сегодня в Минздраве опровергли информацию о том, что в подтопленных районах Казахстана питьевая вода якобы заражена кишечной инфекцией – такие слухи начали циркулировать в Сети.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева. Глава государства поручил в срочном порядке восстановить жилье, разрушенное из-за паводков.