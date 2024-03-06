"Трещины действительно были": Миннауки о повреждении университетов Алматы из-за землетрясения

Глава Миннауки в кулуарах мажилиса рассказал о повреждениях, которые получили вузы в Алматы после землетрясения – в нескольких зданиях появились трещины, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы провели сейчас анализ – действительно, в нескольких зданиях, в частности в КазНУ имени Аль-Фараби, КазНПУ имени Абая, ЖенПУ (Казахский государственный женский педагогический университет – прим. ред.) и в нескольких общежитиях пошли трещины.

Мы пригласили экспертов из строительных управлений по сейсмоустойчивости. Провели анализ – у несущих конструкций повреждений не было, трещины есть, но сказать, что они создают риски, тоже нельзя. Держим ситуацию под контроле, оперативно все студенты были выведены, ЕНТ было прекращено, отменили все занятия на тот период", – заявил министр науки и высшего образования Сайсат Нурбек.

Глава Миннауки и высшего образования добавил, что сумма для ремонта зданий нужна "небольшая".

"Ремонт не такой большой, будет восстановлено за счет университетов. Небольшая сумма, структурных повреждений не было, где-то осыпалась штукатурка, трещины пошли, где-то упали навесные потолки", – добавил министр.

Напомним, 4 марта в Алматы в 11:22 произошло сильное землетрясение – ощущалось 5 баллов. В Сети позже появились кадры, снятые в одной из аудиторий в КазНПУ им. Абая – в кабинете упало несколько световых панелей подвесного потолка.

Землетрясение в Алматы

По данным МЧС, в пункты сбора населения после землетрясения обратились 1329 человек. В течение дня жители Алматы делились фото и видео с последствиями стихии, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи.

Городским акиматом изначально сообщалось, что существенных повреждений зданий в Алматы не было. Но позже в ряде школ все же были найдены трещины на стенах после землетрясения, трещины пошли и в здании одного из вузов Алматы. В акимате имеющиеся последствия признали и прокомментировали.

Сообщалось, что в результате землетрясения в Алматы пострадал только один человек – 18-летний парень. У него выявлен закрытый переломом обеих лодыжек.

Между тем, по данным казахстанских сейсмологов, в ближайшие дни с вероятностью 70% сильные землетрясения опасность не представляют.

Вчера министр по ЧС Чингис Аринов на заседании кабмина отчитался по ситуации с землетрясением в Алматы, отметив, что сейчас сейсмическая ситуация по всей стране стабильна. Он также заявил, что большая часть алматинцев в этот раз меньше поддалась панике.

О произошедшем землетрясении и его последствиях отчитался на заседании и аким Алматы Ерболат Досаев. До конца мая, по словам Досаева, в Алматы внедрят систему мгновенного оповещения за 475 млн тенге.

Сегодня ранним утром в городе снова почувствовали толчки.