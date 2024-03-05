"О май Гад!": реакция профессора из Алматы во время землетрясения стала вирусной

Вчера в Алматы произошло сильное землетрясение – реакция профессора во время прямой трансляции мероприятия, проходившего в городе, попала на видео, передает NUR.KZ.

Вчера в Алматы в первой половине дня произошло сильное землетрясение. Ощутимость в городе составила 5 баллов. Эпицентр был расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана.

Стихия внезапно застала жителей города. В Instagram-профиле 7materik опубликовали фрагмент мероприятия, проходившего онлайн прямо во время происшествия. На кадрах – доктор медицинских наук, профессор, глава правления АО КазНИИОиР Диляра Кайдар.

"Землетрясение что ли? Что делать? О май Гад!" – говорит на видео Кайдар, затем встает вместе с другими коллегами и выбегает из зала.

Как следует из Instagram-профиля профессора Кайдар, в этот день в КазНИИ онкологии и радиологии состоялся образовательный семинар, посвященный профилактике рака шейки матки и разъяснению основных аспектов вакцинации от вируса папилломы человека.

В комментариях люди отреагировали на видео неоднозначно.

"Адекватная реакция здорового человека", " В таких случаях нужно не паниковать. Раз микрофон под рукой, (надо – прим. ред.) успокоить присутствующих и порекомендовать без паники срочно покинуть здание", "Все, кто смеются в комментариях, говорят "жаннын тәттісінай", наверное, вы не оказывались в такой ситуации!", "Все мы люди и каждый человек, который адекватный, встал с места и побежал в более безопасное место", "Жаны тәтті емес, как главврач, она побежала за эвакуацией онкобольных", – гласят комментарии.

Сама Диляра Кайдар также отреагировала на видео стихотворением.

"Мы все бежим и строим планы,

На завтра, отпуск.... на века!

А вот тряхнуло нас сегодня

И все притихли. Ждем пока.

И испугаться все успели,

И кто-то понял: жизнь одна.

Не для раздоров и волнений.

Для радости она дана.

Чтобы успели всех простить мы,

Или прощенья попросить.

А, может быть, нам просто нужно

С любовью в этом мире жить!" – пишет профессор.

Землетрясение в Алматы

Вчера в Алматы произошло сильное землетрясение. По данным МЧС, в пункты сбора населения накануне, после землетрясения, обратились 1329 человек. При этом, сейсмологи призывали горожан находиться в пунктах приема населения до 16:00.

В течение дня жители Алматы делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи.

Городским акиматом изначально сообщалось, что существенных повреждений зданий в Алматы не было. Но позже в ряде школ все же были найдены трещины на стенах после землетрясения, трещины пошли и в здании одного из вузов Алматы. В акимате имеющиеся последствия признали и прокомментировали.

Сообщалось, что в результате землетрясения в Алматы пострадал только один человек - 18-летний парень. У него выявлен закрытый переломом обеих лодыжек.

Между тем, по данным казахстанских сейсмологов, в ближайшие дни с вероятностью 70% сильные землетрясения опасность не представляют.

Сегодня министр по ЧС Чингис Аринов на заседании кабмина отчитался по ситуации с землетрясением в Алматы, отметив, что сейчас сейсмическая ситуация по всей стране стабильна. Он также заявил, что большая часть алматинцев в этот раз меньше поддалась панике.

О произошедшем землетрясении и его последствиях отчитался на заседании и аким Алматы Ерболат Досаев. До конца мая, по словам Досаева, в Алматы внедрят систему мгновенного оповещения за 475 млн тенге.