Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"О май Гад!": реакция профессора из Алматы во время землетрясения стала вирусной

Опубликовано:

Мероприятие в Алматы
Мероприятие в Алматы. Скриншот: instagram.com/d_kaidar

Вчера в Алматы произошло сильное землетрясение – реакция профессора во время прямой трансляции мероприятия, проходившего в городе, попала на видео, передает NUR.KZ.

Вчера в Алматы в первой половине дня произошло сильное землетрясение. Ощутимость в городе составила 5 баллов. Эпицентр был расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана.

Стихия внезапно застала жителей города. В Instagram-профиле 7materik опубликовали фрагмент мероприятия, проходившего онлайн прямо во время происшествия. На кадрах – доктор медицинских наук, профессор, глава правления АО КазНИИОиР Диляра Кайдар.

"Землетрясение что ли? Что делать? О май Гад!" – говорит на видео Кайдар, затем встает вместе с другими коллегами и выбегает из зала.

Как следует из Instagram-профиля профессора Кайдар, в этот день в КазНИИ онкологии и радиологии состоялся образовательный семинар, посвященный профилактике рака шейки матки и разъяснению основных аспектов вакцинации от вируса папилломы человека.

В комментариях люди отреагировали на видео неоднозначно.

"Адекватная реакция здорового человека", " В таких случаях нужно не паниковать. Раз микрофон под рукой, (надо – прим. ред.) успокоить присутствующих и порекомендовать без паники срочно покинуть здание", "Все, кто смеются в комментариях, говорят "жаннын тәттісінай", наверное, вы не оказывались в такой ситуации!", "Все мы люди и каждый человек, который адекватный, встал с места и побежал в более безопасное место", "Жаны тәтті емес, как главврач, она побежала за эвакуацией онкобольных", – гласят комментарии.

Сама Диляра Кайдар также отреагировала на видео стихотворением.

"Мы все бежим и строим планы,

На завтра, отпуск.... на века!

А вот тряхнуло нас сегодня

И все притихли. Ждем пока.

И испугаться все успели,

И кто-то понял: жизнь одна.

Не для раздоров и волнений.

Для радости она дана.

Чтобы успели всех простить мы,

Или прощенья попросить.

А, может быть, нам просто нужно

С любовью в этом мире жить!" – пишет профессор.

Землетрясение в Алматы

Вчера в Алматы произошло сильное землетрясение. По данным МЧС, в пункты сбора населения накануне, после землетрясения, обратились 1329 человек. При этом, сейсмологи призывали горожан находиться в пунктах приема населения до 16:00.

В течение дня жители Алматы делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи.

Городским акиматом изначально сообщалось, что существенных повреждений зданий в Алматы не было. Но позже в ряде школ все же были найдены трещины на стенах после землетрясения, трещины пошли и в здании одного из вузов Алматы. В акимате имеющиеся последствия признали и прокомментировали.

Сообщалось, что в результате землетрясения в Алматы пострадал только один человек - 18-летний парень. У него выявлен закрытый переломом обеих лодыжек.

Между тем, по данным казахстанских сейсмологов, в ближайшие дни с вероятностью 70% сильные землетрясения опасность не представляют.

Сегодня министр по ЧС Чингис Аринов на заседании кабмина отчитался по ситуации с землетрясением в Алматы, отметив, что сейчас сейсмическая ситуация по всей стране стабильна. Он также заявил, что большая часть алматинцев в этот раз меньше поддалась панике.

О произошедшем землетрясении и его последствиях отчитался на заседании и аким Алматы Ерболат Досаев. До конца мая, по словам Досаева, в Алматы внедрят систему мгновенного оповещения за 475 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2064677-o-may-gad-reaktsiya-professora-iz-almaty-vo-vremya-zemletryaseniya-stala-virusnoy/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.