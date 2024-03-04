ДЧС Алматы о землетрясении: в эпицентре ощутимость была 5-6 баллов
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В ДЧС Алматы рассказали о прошедшем землетрясении в Алматы, сообщив о том, какая ощутимость была в эпицентре сейсмособытия, передает NUR.KZ.
"По итогам внеочередного заседания Комиссия по оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований заключила, что на ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона с вероятностью 70% сильных землетрясений не ожидается.
Проанализировав оперативные сейсмические данные, комиссия отмечает, что на 12.20 4 марта 2024 года на Алматинском прогностическом полигоне сейсмическая ситуация стабильна", - сообщили в ДЧС.
Землетрясение, которое зарегистрировано 4 марта на границе Казахстана и Кыргызстана, магнитудой 6.1, с ощутимостью в городе Алматы силой 5 баллов, в эпицентре ощущалось на 5-6 баллов.
В ДЧС сообщили, что комиссия считает данное событие является основным толчком, с последующими афтершоками, к тому же, комиссия прогнозирует, что в ближайшее дни с вероятностью 70% сильные землетрясения опасность не представляют.
Национальный научный Центр сейсмологических наблюдений и исследований продолжит постоянный мониторинг, а следующее заседание комиссии состоится 6 марта.
Напомним, в Алматы произошло сильное землетрясение ощутимостью в пять баллов.
В ДЧС рассказали, как действовать при землетрясении.
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Кроме того, сейсмолог Даулет Сарсенбаев рассказал о том, что до 16.00, по предварительной информации, нужно находиться в пунктах приема населения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2064388-dchs-almaty-o-zemletryasenii-v-epitsentre-oschutimost-byla-5-6-ballov/