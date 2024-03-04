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Эзотерика

Свыше тысячи алматинцев обратились в пункты приема населения после землетрясения

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Пункты приема населения в Алматы
Пункты приема населения в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Более тысячи жителей Алматы обратились в пункты приема населения после основного землетрясения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"На 14:00 в пункты приема населения обратились 1132 человека.

Согласно информации, предоставленной районными акиматами Алматы, в городе развернуты 384 пунктов приема: в 229 школах и 115 детских садах, 15 ВУЗах, 20 колледжах и 5 стадионах.

Сотрудники районных акиматов находятся в точках сбора", - говорится в сообщении.

Напомним, в Алматы сегодня утром произошло сильное землетрясение ощутимостью в пять баллов. Акимом города Досаевым был сразу же созван оперативный штаб, где обсуждаются дальнейшие действия при землетрясении.

Сообщалось, что после землетрясения все службы аэропорта работают в штатном режиме. Однако некоторое время из-за землетрясения не будет работать алматинский метрополитен.

Сейсмологи призвали алматинцев находиться в пунктах приема населения до 16:00.

Чуть позже в Алматы произошло еще одно землетрясение. Повторный толчок произошел в 12:54 в 255 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Китая на глубине в 10 километров.

В акимате Алматы сообщили, что существенных повреждений зданий в городе нет. Однако алматинцы в соцсетях делятся фотографиями разбитых стекол и обвалившихся потолков.

Между тем в полиции сообщили, что в городе усилено патрулирование, на улицах работает около 120 экипажей, а основные транспортные артерии города перевели на ручное регулирование.

Казахстанские сейсмологи в 13:27 зафиксировали новых афтершок, в 258 километрах на юго-восток от Алматы. На территории Казахстана ощутимости нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064372-svyshe-tysyachi-almatintsev-obratilis-v-punkty-priema-naseleniya-posle-zemletryaseniya/

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