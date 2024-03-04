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Досаев обсуждает план действий в оперативном штабе из-за землетрясения в Алматы

Опубликовано:

Ерболат Досаев
Ерболат Досаев. Видеодан кадр: youtube.com/@AlmatyUS

Аким города Ерболат Досаев обсуждает план действий в оперативном штабе из-за землетрясения в Алматы, об этом сообщили в акимате города, передает NUR.KZ.

"Аким города Алматы Ерболат Досаев с 11:40 часов проводит работу в оперативном штабе, где обсуждается дальнейший план действий. Все системы жизнеобеспечения города подключены.

Департамент полиции города работает в штатном режиме. Все школы и детсады открыты, работают пункты сбора населения.

Служба скорой медицинской помощи и все многопрофильные стационары, в том числе специализированные стационары, детские стационары, организации родовспоможения города работают в усиленном режиме" - сообщили в акимате.

В акимате убедительно просят не верить и не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам.

Ранее сообщалось, что произошло сильное землетрясение в Алматы.

При этом сработали системы оповещения.

Начальник ДЧС рассказал, как действовать при землетрясении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064319-dosaev-obsuzhdaet-plan-deystviy-v-operativnom-shtabe-iz-za-zemletryaseniya-v-almaty/

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