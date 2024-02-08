"Дома не видно вообще": о ночи, когда в Алматы сошел оползень, рассказал друг пострадавшей семьи
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Друг семьи, которую ищут под завалами дома, разрушенного из-за схода оплывины (оползня) в Алматы, рассказал подробности случившегося, передает корреспондент NUR.KZ.
По словам Сергея Тимофеева, семья купила здесь дом около 7-8 лет назад. Недалеко живет отец хозяина дома. От него мужчина и узнал о случившемся.
"Там большая грязевая масса была. Очень большая. Я к дому подошел - дома не видно вообще. Дети молодые совсем, двойняшки. Я увидел, одного сына достали.
Очень хорошая семья: всегда на помощь первые приходили… про эту семью плохого никто не скажет", - говорит Сергей Тимофеев.
Всего в семье три сына, сказал Сергей. Один из них живет в Москве.
Напомним, сегодня ночью в Медеуском районе сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. На место прибыли спасатели и руководство ДЧС.
Позже в МЧС уточнили, что, по предварительной информации, в домах в момент происшествия находились четверо человек, из них двое - дети. Их поисками занимаются спасатели. Также стало известно, что из-за ЧП Досаев перенес запланированную на сегодня встречу с населением.
Корреспондент NUR.KZ рассказал, что происходит сейчас на месте ЧП.
Также сообщалось, что на месте ЧП, предположительно, найдено тело погибшего. Затем информацию подтвердили в ДЧС.
Добавим, оплывина, как сообщается на сайте ДЧС Алматы, - это полоса маломощного слоя почвы глубиной до метра, смещенная (оплывшая) под действием силы тяжести вниз по склону вследствие насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2059854-doma-ne-vidno-voobsche-o-nochi-kogda-v-almaty-soshel-opolzen-rasskazal-sosed-postradavshih/