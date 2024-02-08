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На дома сошел оползень: что происходит на месте происшествия в Алматы (фото, видео)

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Скорая помощь на месте
Скорая помощь на месте. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня ночью в Медеуском районе сошла оплывина (оползень), из-за которой пострадали два дома. Корреспондент NUR.KZ побывал на месте происшествия, где все еще идут поиски пострадавших.

На подъезде к месту ЧП выстроилась пробка из местных жителей и тяжелой техники. Движение регулируют сотрудники дорожной полиции.

Скорая помощь на месте
Скорая помощь на месте. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На месте оползня работают спецслужбы, но близко к месту ЧП посторонних не подпускают. Там происходит разбор завалов.

Скорая помощь на месте
Скорая помощь на месте. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Несколько минут назад сотрудники скорой помощи, работавшие на месте оплывины (оползня), вынесли тело. Предположительно, человек не подает признаков жизни. Кто это, пока не известно. Тело накрыли простынями, никакие реанимационные действия не проводятся.

Спасатели
Спасатели. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Тяжелая техника продолжает разбор завалов.

Техника
Техника. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Напомним, сегодня ночью в Медеуском районе сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. На место прибыли спасатели и руководство ДЧС.

Позже в МЧС уточнили, что, по предварительной информации, в домах в момент происшествия находились четверо человек, из них двое детей - их поисками занимаются спасатели. Также стало известно, что из-за ЧП Досаев перенес запланированную на сегодня встречу с населением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2059819-na-doma-soshel-opolzen-chto-proishodit-na-meste-proisshestviya-v-almaty-foto/

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