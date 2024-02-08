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На месте схода оползня в Алматы, предположительно, найдено тело

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Скорая помощь на месте
Скорая помощь на месте. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На месте схода оплывины (оползня) в Алматы, предположительно, нашли тело человека. Об этом сообщает корреспондент NUR.KZ с места произошедшего ЧП. В ДЧС Алматы подтвердили эту информацию.

Сотрудники скорой помощи, работавшие на месте оплывины, вынесли тело. Предположительно, человек не подает признаков жизни. Кто это пока не известно. Тело накрыли простынями, никакие реанимационные действия не проводятся.

Напомним, сегодня ночью в Медеуском районе сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. На место прибыли спасатели и руководство ДЧС.

Позже в МЧС уточнили, что, по предварительной информации, в домах в момент происшествия находились четверо человек, из них двое детей - их поисками занимаются спасатели. Также стало известно, что из-за ЧП Досаев перенес запланированную на сегодня встречу с населением.

Корреспондент NUR.KZ рассказал, что происходит сейчас на месте ЧП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2059823-na-meste-shoda-opolznya-v-almaty-predpolozhitelno-naydeno-telo/

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