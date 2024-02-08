Аким назвал несколько возможных причин схода оползня в Алматы

Половина участка, на котором сошла оплывина (оползень), очищена. Основные пути расчистки определены, об этом сообщил аким Медеуского района Еркебулан Оразалин, передает корреспондент NUR.KZ.

"В течение ближайших двух часов основной фронт работы очистим и окончательно подтвердим, есть ли другие тела в здании, разрушенном в результате оползня. Параллельно верхнюю часть горы мы с утра обследовали. В ночное время полной видимости не было. В ближайшее время до обеда будем спускать оставшиеся грунты, которые находятся в навесном состоянии", - сообщил Еркебулан Оразалин.

До вечера комиссия будет заниматься обследованием причин.

"Есть несколько основных причин. Это не только основная названная построенная хозспособом водопроводная труба, но вместе с тем и ливневая труба, сверху которая беспорядочно выведена. А также нагрузка, которую дают вышестоящие домостроения. То есть их законность будет смотреться", - отметил аким.

Напомним, сегодня ночью в Медеуском районе сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. На место прибыли спасатели и руководство ДЧС.

Позже в МЧС уточнили, что, по предварительной информации, в домах в момент происшествия находились четверо человек, из них двое - дети. Их поисками занимаются спасатели. Также стало известно, что из-за ЧП Досаев перенес запланированную на сегодня встречу с населением.

Корреспондент NUR.KZ рассказал, что происходит сейчас на месте ЧП.

Также сообщалось, что на месте ЧП, предположительно, найдено тело погибшего. Затем информацию подтвердили в ДЧС.