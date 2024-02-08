В ДЧС Алматы подтвердили информацию об одном погибшем на месте схода оползня

В Департаменте по чрезвычайным стуациям Алматы подтвердили информацию об одном погибшем на месте схода оползня, передает корреспондент NUR.KZ.

"Силами ДЧС Алматы и Республиканского оперативно-спасательного отряда найдено тело мужчины, предварительно погибшего в результате повреждения здания по причине схода оплывины техногенного характера из-за переувлажнения грунта", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что на месте схода оплывины развернут оперативный штаб. На данный момент проводятся работы по расчистке частного жилого дома от грязевой массы и поиску людей. Задействовано 182 специалиста и 32 единицы техники. Работают бригады скорой медицинской помощи. Оказана экстренная психологическая помощь родственникам и соседям.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Место происшествия. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Напомним, сегодня ночью в Медеуском районе сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. На место прибыли спасатели и руководство ДЧС.

Позже в МЧС уточнили, что, по предварительной информации, в домах в момент происшествия находились четверо человек, из них двое детей - их поисками занимаются спасатели. Также стало известно, что из-за ЧП Досаев перенес запланированную на сегодня встречу с населением.

Корреспондент NUR.KZ рассказал, что происходит сейчас на месте ЧП.

Также сообщалось, что на месте ЧП, предположительно, найдено тело погибшего.