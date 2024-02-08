Досаев перенес встречу с населением из-за схода оползня в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев перенес встречу с населением Медеуского района из-за схода оплывины (оползня) на жилые дома, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"В связи со сходом оплывины (смещение грязевой почвы из-за насыщения талыми или грунтовыми водами) в микрорайоне Тау-Самал и продолжающими поисково-спасательными работами, в которых задействованы акимат Медеуского района, служба спасения и городские службы, встреча акима Алматы Ерболата Досаева с населением Медеуского района переносится на 9 февраля в 09:00", – сообщили в пресс-службе городского акимата.

Сегодня ночью в Медеуском районе сошла оплывина (оползень), из-за чего пострадали два дома. На место прибыли спасатели и руководство ДЧС.

Позже в МЧС уточнили, что, по предварительной информации, в домах в момент происшествия находились четверо человек, из них двое детей – их поисками занимаются спасатели.

Между тем в ДЧС поясняли, что оплывина – это полоса маломощного слоя почвы глубиной до метра, смещенная (оплывшая) под действием силы тяжести вниз по склону вследствие насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния.

На сайте департамента по ЧС города приведены следующие меры безопасности: