"Сидим в страхе": жители Майкаина боятся провалиться под землю вместе с домами

В Павлодарской области жители села, расположенного возле рудника, обеспокоены тем, что вместе со своими домами могут провалиться под землю. Но руководство "Майкаинзолото" уверяет, что под жилыми домами шахты не располагаются, передает МИА "Казинформ".

Как сообщает информационное агентство, в Павлодарской области жители села Майкаин, расположенного всего в 300-400 метрах от золотого рудника, бьют тревогу.

Люди, живущие в микрорайоне "Шанхай", отмечают, что в последние годы из-под земли слышно, как производят работы в шахте. Жители всерьез обеспокоены, что могут провалиться вместе с их домами и погибнуть.

Проживающая на улице Алтын дала Кажен Сынгадолла рассказала, что в ее доме идут трещины по стенам, штукатурка осыпается, а дети плохо спят из-за страха от звуков взрывов и техники, которые можно услышать из-под земли. Женщина уверена, что под ее и соседними домами, расположенными недалеко от рудника, проходит шахта.

"Каждый раз, когда под землей слышатся взрывы, мы сидим в страхе", - отмечает она.

Кроме подземного шума, в микрорайоне есть проблемы с дорогами. Из-за их плохого состояния, по словам женщины, весной и летом сюда не приезжает такси. Многие дома в населенном пункте не имеют водопровода, их жителям приходится ходить за водой к колодцу.

Ветеран боевых действий на таджикско-афганской границе и глава многодетной семьи Толеген Ботаев также проживает в микрорайоне "Шанхай".

Мужчина рассказал, что в его доме "ясно слышны движения шахтеров", а фундамент разрушается от подземных работ на шахте, из-за чего каждый год приходится тратить деньги на ремонт.

По словам Толегена, когда на шахте произошел сильный взрыв, дом покачнулся, а вся его семья в испуге выскочила на улицу. Мужчина считает, что предприятие "Майкаинзолото" обязано переселить жителей 40-50 ближайших к руднику домов на безопасное расстояние.

Соседи Толегена Ботаева согласны с его словами. Махаббат Абсаттарова также имеет в собственности дом в микрорайоне "Шанхай", но из-за его опасного расположения вынуждена снимать жилье в другом месте.

Женщина рассказала, что в стенах ее дома пошли трещины, из которых в холодное время года постоянно дует. По этой причине ее дочь простужается и заболевает, да и "вся семья лишилась здоровья", как отметила Махаббат Абсаттарова.

Жители ближайших к шахте домов сообщили, что из-за подземных взрывов в домах осыпаются потолки и даже "появляется удушающий газ". При этом никаких экологических проверок нет.

Люди считают, что дышат загрязненным воздухом. Они отмечают, что зимой снег возле их домов покрыт красной пылью, а летом воздух особенно загрязняют грузовики, которые перевозят руду на фабрику.

Айнаш Хаким, которая проживает в доме, расположенном всего в 300 метрах от рудника, рассказала, что вечером 4 января прозвучали взрыва такой силы, что у нее упал настенный шкаф и разбилась посуда. Очевидцы отметили, что в этот день небо над рудником и ближайшими домами Майкаина окутала черная пыль.

На состояние своих домов жалуются жители улиц Алтын дала, Шахтерской, Молдагуловой. Чтобы не обрушились перекрытия в их домах, люди сооружают подпорки из балок. В части домов пострадали потолочные балки, они оказались надломлены. Жители уверены, что всему виной - взрывы, которые устраивают на руднике.

В акимате Баянаульского района прокомментировали ситуацию. Как рассказал глава района Ардак Кисентаев, по приказу министра труда и социальной защиты населения была создана специальная комиссия. Ее задача - досконально разобраться в причинах происходящего в селе, провести специальные экспертизы. Когда комиссия закончит работу и выдаст заключение, власти района и местные жители будут обладать достаточной информацией о ситуации.

По словам Ардака Кисентаева, проблему домов, находящихся в опасном месте, можно решить, нужно только подождать завершения работы комиссии. Если жилье находится в аварийном состоянии, то есть возможность купить для людей дома вне очереди, уверяет аким. Для этого необходимо проведение специальной экспертизы.

Генеральный директор АО "Майкаинзолото" Куаныш Ботин также высказался о сложившейся ситуации. Он уверяет, что никакой опасности для жителей села нет и шахта не проходит под домами. Куаныш Ботин отметил, что у него есть большая уверенность, что проводящая проверку комиссия разберется в происходящем.

Генеральный директор АО "Майкаинзолото" рассказал, что звуки подземных взрывов могут разноситься на большие расстояния, но в этом нет ничего страшного. Он подтвердил, что вечером 4 января действительно проводились взрывы на руднике, но сейчас такие работы поставлены на паузу.

Куаныш Ботин отметил, то для строительства нового жилья в населенном пункте у компании "нет финансовой возможности". По словам генерального директора, предприятие и так обеспечивает жителей водой, теплом и системой канализации, а также выплачивает в местный бюджет 3,5 млн тенге.

Жители Майкаина ждут окончания работы специальной комиссии и публикации заключения по итогам ее деятельности.

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

Ночью 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован упал автобус с пассажирами.

В салоне находились водитель и три пассажира - спасатели Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Позже появилась информация, что были обнаружены тела двух человек. Аким Павлодарской области рассказал, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич. Остальные люди и сам автобус пока не найдены.

5 января стало известно, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Позже появилась информация об установлении возможного местонахождения автобуса.

Глава МЧС рассказал, что ситуация возле шахты в Павлодарской области сложная и поднять провалившейся под землю автобус будет нелегко, однако работы продолжатся.

На территорию АО "Майкаинзолото" была доставлена дополнительная техника.