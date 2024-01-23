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Дороги и мосты в нескольких областях Казахстана проверили после землетрясения (видео)

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Мост в Алматинской области
Мост в Алматинской области. Кадр из видео: t.me/qazavtojol

Сотрудники "КазАвтоЖола" проверили состояние дорожной инфраструктуры в ряде областей Казахстана после сильного землетрясения, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал организации.

Сообщается, что работники "КазАвтоЖола" провели объезды и осмотры на автодорогах республиканского значения в Алматинской и Жамбылской областях, а также в области Жетiсу, чтобы проверить, нет ли повреждений или других негативных последствий землетрясения.

"В ночь на 23 января после поступления сигнала дорожники оперативно выехали на трассы и мосты, а также провели контрольные осмотры в дневное время суток.

По результатам обследования на автодорогах республиканского значения и мостах разрушения и дефекты не выявлены", – говорится в сообщении.

Отметим, что в ночь на 23 января из Алматы выехало почти 19 тыс. автомобилей – это на 152% больше, чем в аналогичный период прошлой недели.

Землетрясение в Алматы

Напомним, в ночь с 22 на 23 января в Алматы почувствовали сильные подземные толчки после полуночи: перепуганные горожане выбегали на улицы.

Позже, в 00:43, были зафиксированы повторные толчки. Еще один афтершок случился в 05:19 – ощутимость в Алматы составила 2-3 балла.

В 09:52 и 10:01 чувствовались новые подземные толчки. В южной столице ощутимость составила 2 балла.

Днем 23 января жители Алматы почувствовали еще одно землетрясение – на этот раз ощущались 2 балла.

По последним данным число пострадавших в результате землетрясения в Алматы достигло 67 человек. Из них 55 взрослых и 12 детей.

Трое госпитализированных взрослых пациентов находятся в больнице скорой неотложной медицинской помощи. Один из пациентов находится в реанимации после проведенной операции – его состояние оценивается как тяжелое. Два пациента находятся в отделении травматологии и ортопедии, состояние средней степени тяжести.

Сегодня утром на заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с произошедшим. По мнению главы кабмина, во всех сейсмоопасных регионах Казахстана нужно чаще проводить учения.

Также мы показывали видео, снятое в горах Алматы прошлой ночью – камера видеонаблюдения запечатлела, как выглядел город во время подземных толчков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2057111-dorogi-i-mosty-v-neskolkih-oblastyah-kazahstana-proverili-posle-zemletryaseniya/

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