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Землетрясение в Алматы: были ли ночью по городу аварии, рассказали в полиции

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Дорога
Авто на дорогах. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня в Алматы произошло землетрясение, не на шутку напугавшее жителей. В связи с происшествием в городе на дорогах в ночное время образовались пробки. Аварий не было, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня ночью алматинцы почувствовали землетрясение. Происшествие заставило некоторых жителей в спешке покинуть свои дома – соответствующие фото и видео появились в соцсетях.

В связи с этим на дорогах города ночью, как рассказали корреспонденту NUR.KZ представители 2GIS, возникли пробки до 5 баллов.

"По данным 2ГИС, в Алматы в районе 2-3 часов ночи возникали пробки до 5 баллов. По состоянию на 15:20 23 января, дорожная ситуация оценивается в городе в 3 балла", – говорится в сообщении.

Ситуация в Алматы сейчас
Ситуация в Алматы сейчас. Скриншот: 2gis.kz/almaty

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что в ночное время никаких дорожно-транспортных происшествий не происходило.

Землетрясение в Алматы

Напомним, первые сильные подземные толчки алматинцы ощутили после полуночи: перепуганные горожане выбегали на улицы. Позже, в 00:43, были зафиксированы повторные толчки. Еще один афтершок случился в 05:19: ощутимость в Алматы составила 2-3 балла.

В 09:52 и 10:01 чувствовались новые подземные толчки. В южной столице ощутимость составила 2 балла.

Во всех случаях эпицентр землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Китая – здесь ощутимость составила 7 баллов.

Согласно последним данным, в результате землетрясения в Алматы пострадали больше 40 человек, госпитализация понадобилась троим взрослым и пятерым детям.

На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с произошедшим. По мнению главы кабмина, во всех сейсмоопасных регионах Казахстана нужно чаще проводить учения.

Отметим, что толчки почувствовали и жители Астаны. Почему так произошло, объяснил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Также мы показывали видео, снятое в горах Алматы прошлой ночью – камера видеонаблюдения запечатлела, как выглядел город во время подземных толчков.

Еще несколько кадров произошедшего землетрясения зафиксировала камера в одном из супермаркетов Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2057062-zemletryasenie-v-almaty-byli-li-nochyu-po-gorodu-avarii-rasskazali-v-politsii/

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