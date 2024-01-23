Землетрясение в Алматы: были ли ночью по городу аварии, рассказали в полиции
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Сегодня в Алматы произошло землетрясение, не на шутку напугавшее жителей. В связи с происшествием в городе на дорогах в ночное время образовались пробки. Аварий не было, передает корреспондент NUR.KZ.
Сегодня ночью алматинцы почувствовали землетрясение. Происшествие заставило некоторых жителей в спешке покинуть свои дома – соответствующие фото и видео появились в соцсетях.
В связи с этим на дорогах города ночью, как рассказали корреспонденту NUR.KZ представители 2GIS, возникли пробки до 5 баллов.
"По данным 2ГИС, в Алматы в районе 2-3 часов ночи возникали пробки до 5 баллов. По состоянию на 15:20 23 января, дорожная ситуация оценивается в городе в 3 балла", – говорится в сообщении.
В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что в ночное время никаких дорожно-транспортных происшествий не происходило.
Землетрясение в Алматы
Напомним, первые сильные подземные толчки алматинцы ощутили после полуночи: перепуганные горожане выбегали на улицы. Позже, в 00:43, были зафиксированы повторные толчки. Еще один афтершок случился в 05:19: ощутимость в Алматы составила 2-3 балла.
В 09:52 и 10:01 чувствовались новые подземные толчки. В южной столице ощутимость составила 2 балла.
Во всех случаях эпицентр землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Китая – здесь ощутимость составила 7 баллов.
Согласно последним данным, в результате землетрясения в Алматы пострадали больше 40 человек, госпитализация понадобилась троим взрослым и пятерым детям.
На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с произошедшим. По мнению главы кабмина, во всех сейсмоопасных регионах Казахстана нужно чаще проводить учения.
Отметим, что толчки почувствовали и жители Астаны. Почему так произошло, объяснил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.
Также мы показывали видео, снятое в горах Алматы прошлой ночью – камера видеонаблюдения запечатлела, как выглядел город во время подземных толчков.
Еще несколько кадров произошедшего землетрясения зафиксировала камера в одном из супермаркетов Алматы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2057062-zemletryasenie-v-almaty-byli-li-nochyu-po-gorodu-avarii-rasskazali-v-politsii/