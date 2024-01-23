"Афтершоки затухают": в ДЧС Алматы сделали еще одно заявление по землетрясению

В Департаменте по ЧС Алматы сделали еще одно заявлению по землетрясению - сообщается, что афтершоки уже затихают, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

Как рассказали в ведомстве, ссылаясь на итоги внеочередного заседания Комиссии по оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, в ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона с вероятностью 70% сильных землетрясений с магнитудой 5-6 и интенсивностью 7 баллов и более по сейсмической шкале MSK-64 не ожидается.

"В настоящее время афтершоки произошедшего землетрясения с магнитудой 7 от 23 января в 00:09 на границе Китая и Кыргызстана затухают", - добавили в ДЧС.

Напомним, сегодня ночью жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Жители некоторых районов сообщили, что землетрясение было продолжительное и длилось как минимум 5 минут. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы – 5 баллов.

Вместе с тем, как сообщили в МЧС, землетрясение ощущалось и в Астане, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Жетысуской и Карагандинской областях.

Между тем сейсмологи озвучили прогноз по землетрясениям в Алматы. Согласно заключению Комиссии, сильных и разрушительных землетрясений не ожидается.