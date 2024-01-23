Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Афтершоки затухают": в ДЧС Алматы сделали еще одно заявление по землетрясению

Опубликовано:

Фиксация землетрясения
Землетрясение. Иллюстративное фото: adventtr/Getty Images

В Департаменте по ЧС Алматы сделали еще одно заявлению по землетрясению - сообщается, что афтершоки уже затихают, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

Как рассказали в ведомстве, ссылаясь на итоги внеочередного заседания Комиссии по оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, в ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона с вероятностью 70% сильных землетрясений с магнитудой 5-6 и интенсивностью 7 баллов и более по сейсмической шкале MSK-64 не ожидается.

"В настоящее время афтершоки произошедшего землетрясения с магнитудой 7 от 23 января в 00:09 на границе Китая и Кыргызстана затухают", - добавили в ДЧС.

Напомним, сегодня ночью жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Жители некоторых районов сообщили, что землетрясение было продолжительное и длилось как минимум 5 минут. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы – 5 баллов.

Вместе с тем, как сообщили в МЧС, землетрясение ощущалось и в Астане, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Жетысуской и Карагандинской областях.

Между тем сейсмологи озвучили прогноз по землетрясениям в Алматы. Согласно заключению Комиссии, сильных и разрушительных землетрясений не ожидается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056917-aftershoki-zatuhayut-v-dchs-almaty-sdelali-esche-odno-zayavlenie-po-zemletryaseniyu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.