Досаев прибыл к хостелу, где погибли 13 человек в Алматы
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Аким Алматы Ерболат Досаев прибыл на место трагедии - сегодня в хостеле на улице Шарипова произошел пожар, в котором погибли 13 человек, передает корреспондент NUR.KZ.
На месте происшествия находятся также аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, глава Департамента по ЧС южной столицы Нурлан Атыгаев.
В Алматы вылетел также министр по ЧС Сырым Шарипханов.
Наш корреспондент также находится на месте ЧП - ранее мы показывали, что там происходит. Полиция оцепила здание, в котором произошел пожар. У самого здания еще стоят машины пожарных и скорой помощи.
Пожар в хостеле в Алматы
Сегодня, 30 ноября, утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.
Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек.
В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго - госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.
Позже стало известно, что постояльцами хостела были и иностранцы - граждане Узбекистана, Индии и Пакистана. По словам акима Алмалинского района, среди эвакуированных есть студенты-медики.
Мы ранее рассказывали, что известно о самом хостеле, в котором погибли люди. По информации в Сети, место в хостеле стоило от 2 тысяч тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2048351-dosaev-pribyl-k-hostelu-gde-pogibli-13-chelovek-v-almaty/