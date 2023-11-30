Досаев прибыл к хостелу, где погибли 13 человек в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев прибыл на место трагедии - сегодня в хостеле на улице Шарипова произошел пожар, в котором погибли 13 человек, передает корреспондент NUR.KZ.

На месте происшествия находятся также аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, глава Департамента по ЧС южной столицы Нурлан Атыгаев.

В Алматы вылетел также министр по ЧС Сырым Шарипханов.

Наш корреспондент также находится на месте ЧП - ранее мы показывали, что там происходит. Полиция оцепила здание, в котором произошел пожар. У самого здания еще стоят машины пожарных и скорой помощи.

Хостел в Алматы. Фото: NUR.KZ

Пожар в хостеле в Алматы

Сегодня, 30 ноября, утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго - госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

Позже стало известно, что постояльцами хостела были и иностранцы - граждане Узбекистана, Индии и Пакистана. По словам акима Алмалинского района, среди эвакуированных есть студенты-медики.

Мы ранее рассказывали, что известно о самом хостеле, в котором погибли люди. По информации в Сети, место в хостеле стоило от 2 тысяч тенге.