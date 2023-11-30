Пожар в хостеле в Алматы: что происходит на месте ЧП, в котором погибли 13 человек (фото)

Сегодня ранним утром в Алматы случилась трагедия - пожар в хостеле унес жизни 13 человек, еще 2 человека попали в больницу. Корреспондент NUR.KZ побывал на месте страшного пожара.

На месте трагедии по-прежнему находятся машины экстренных служб - полиции, пожарных и скорой помощи.

Пожар в хостеле в Алматы. Фото с места происшествия: NUR.KZ

Место ЧП. Фото: NUR.KZ

Полицейские оцепили само здание, в котором случился пожар.

Пожар в хостеле в Алматы. Фото с места происшествия: NUR.KZ

Место ЧП. Фото: NUR.KZ

На месте ЧП находится также аким Алмалинского района Алматы Айдар Жакибаев. Он рассказал, что эвакуированных уже разместили в спортзале ближайшей школы.

"Среди эвакуированных были граждане Индии или Пакистана - студенты медицинского университета", - рассказал аким.

Место ЧП. Фото: NUR.KZ

Как ранее сообщали в ДЧС, на момент пожара в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели нашли тела 13 человек. Предварительно, все они погибли от отравления угарным газом.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго - госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

А в акимате рассказали о размещении эвакуированных постояльцев - их пока определили в городские школы.

Мы также ранее рассказывали, что известно о самом хостеле, в котором погибли люди. По информации в Сети, место в хостеле стоило от 2 тысяч тенге. Отзывы от пользователей неоднозначные - кто-то хвалит персонал и комнаты, а некоторые постояльцы заявили об уклонении заведения о налогов.