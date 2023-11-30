Пожар в хостеле Алматы с 13 погибшими: в ДЧС рассказали подробности

Сегодня в одном из хостелов Алматы случился пожар, в результате которого погибли 13 человек. Начальник ДЧС рассказал подробности происшествия, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, сегодня, 30 ноября, в 05:33 в хостеле в Алматы по улице Ади Шарипова, 86 случился пожар.

"Незамедлительно на место происшествия были высланы по повышенному рангу силы и средства в количестве 13 единиц техники и 46 человек личного состава", – рассказал начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев.

По его словам, через 7 минут после прибытия было установлено, что идет сильное задымление на первом этаже хостела.

59 человек самостоятельно покинули здание, всего тут проживало 72 человека.

" В ходе тушения пожара в подвальном помещении, который был переоборудован под хостел, обнаружены были тела 13 человек. На данный момент личности их устанавливаются следственно-оперативной группой. Причины пожара тоже устанавливаются", – сказал Атыгаев.

Как рассказал сотрудникам ДЧС администратор, в хостеле также проживали иностранцы.

"С 13 по 27 ноября по всей республике проходила акция "Жатакхана". По Алматы были взяты на учет около 300 общежитий, по ним мы провели профилактическую работу", – говорит глава городского ДЧС.

Атыгаев также добавил, что подвал незаконно переоборудовали в хостел.

Добавим, что в результате происшествия госпитализировали двух человек: одного из них отпустили на амбулаторное лечение, у второго диагностировали отравление угарным газом. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Эвакуированных постояльцев разместили в одной из школ. Аким Алмалинского района Айдар Жакибаев сообщил, что в хостеле жили в том числе и студенты-иностранцы.

Тем временем министр по ЧС Сырым Шарипханов вылетел в Алматы первым рейсом из-за пожара.