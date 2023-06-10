Военных направили на место пожара в Абайской области (видео)

Автомобили. Фото: t.me/qr_tjm

Сегодня, 10 июня, с 4 часов утра на место пожара в Абайской области направлены военнослужащие воинских частей МЧС 52859 и 28237 из Карагандинской и Алматинской областей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК.

Распоряжение о направлении военнослужащих дал министр по ЧС Юрий Ильин.

В настоящее время тушение пожара в Абайской области продолжается на 3 участках.

Кроме того, дополнительно направлен подвижной пункт управления, специально оснащенный средствами связи, в котором орган управления также будет осуществлять свои функции в зоне чрезвычайной ситуации.

Крупный пожар в Абайской области

8 июня на территории Батпаевского лесничества произошло загорание деревьев на предварительной площади 0,3 га.

К ликвидации огня привлекли спасателей, работников лесного хозяйства, технику. На место направили 4 вертолета, осуществляется аэровизуальное обследование и сброс воды на очаги возгорания.

Позже появилась информация, что предварительная площадь пожара увеличилась до 30 000 га. Дополнительно были привлечены люди, техника и вертолеты.

Также сообщалось о потере связи с 14 работниками лесничеств, начались мероприятия по их поиску. На данный момент известно о трех погибших.

В связи с пожаром в Семее был введен режим ЧС местного масштаба природного характера.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству и отложил свой визит во Вьетнам, запланированный на 11-13 июня, чтобы лично посетить Абайскую область.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2024197-voennyh-napravili-na-mesto-pozhara-v-abayskoy-oblasti-video/