Военных направили на место пожара в Абайской области (видео)
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Сегодня, 10 июня, с 4 часов утра на место пожара в Абайской области направлены военнослужащие воинских частей МЧС 52859 и 28237 из Карагандинской и Алматинской областей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК.
Распоряжение о направлении военнослужащих дал министр по ЧС Юрий Ильин.
В настоящее время тушение пожара в Абайской области продолжается на 3 участках.
Кроме того, дополнительно направлен подвижной пункт управления, специально оснащенный средствами связи, в котором орган управления также будет осуществлять свои функции в зоне чрезвычайной ситуации.
Крупный пожар в Абайской области
8 июня на территории Батпаевского лесничества произошло загорание деревьев на предварительной площади 0,3 га.
К ликвидации огня привлекли спасателей, работников лесного хозяйства, технику. На место направили 4 вертолета, осуществляется аэровизуальное обследование и сброс воды на очаги возгорания.
Позже появилась информация, что предварительная площадь пожара увеличилась до 30 000 га. Дополнительно были привлечены люди, техника и вертолеты.
Также сообщалось о потере связи с 14 работниками лесничеств, начались мероприятия по их поиску. На данный момент известно о трех погибших.
В связи с пожаром в Семее был введен режим ЧС местного масштаба природного характера.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству и отложил свой визит во Вьетнам, запланированный на 11-13 июня, чтобы лично посетить Абайскую область.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2024197-voennyh-napravili-na-mesto-pozhara-v-abayskoy-oblasti-video/