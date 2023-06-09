Крупный пожар в Абайской области: с 14 работниками лесничеств потеряна связь

Пожар в Абайской области. Фото : МЧС РК

Природный пожар бушует в Абайской области. Стало известно о потере связи с 14 работниками лесничеств – проводятся мероприятия по их поиску, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

"9 июня первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провел заседание Оперативного республиканского штаба на базе Ситуационного центра МЧС по тушению природного пожара в Абайской области", – говорится в публикации.

Заседание штаба. Фото: t.me/KZgovernment

Отмечается, что в ходе заседания с места пожара заслушаны доклады акима области Нурлана Уранхаева и вице-министра по ЧС генерал-майора Марата Кульдикова.

По состоянию на 16:00 9 июня в тушении пожара задействованы 662 человека личного состава и 177 единиц техники, 6 вертолетов.

Авиационной техникой осуществлено 80 сбросов воды общим объемом 192 тонны.

В настоящее время отсутствует связь с 14 работниками лесничеств. Проводятся мероприятия по их поиску, говорится в сообщении.

С учетом складывающейся обстановки принято решение дополнительно направить группировку сил и средств в количестве 133 человек личного состава и 48 единиц техники ДЧС Астаны и Карагандинской области, а также 4 вертолетов.

Напомним, что пожарные продолжают бороться с огнем в лесах в Абайской области. Тушение пожара идет на шести участках. При этом предварительная площадь возгорания – 30 тыс. гектаров.

Добавим, что в конце мая пожар, бушевавший меньше недели в этой же области, локализовали вечером 25 мая. А все началось с того, что за несколько дней до этого пожар на территории Алтайского края в России, перешел на казахстанский резерват "Семей орманы".

Через некоторое время стало известно, что появилась угроза для населенных пунктов. Позже жители близлежащего села начали самостоятельно покидать свои дома. В этот же день к борьбе с огнем привлекли военных.

25 мая аким Абайской области Нурлан Уранхаев сообщил, что в Бородулихинском районе области введут режим ЧС.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что делать при пожаре в степи или в лесу. Действия должны быть следующими:

Попытайтесь затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбейте пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залейте водой и так далее.

Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова.

Если пожар сильный, уходите от него, скорее передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения.

Если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войдите в него и накройтесь мокрой одеждой.

На открытом пространстве пригнитесь к земле, где воздух менее задымлен.

Позвоните в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2024147-krupnyy-pozhar-v-abayskoy-oblasti-s-14-rabotnikami-lesnichestv-poteryana-svyaz/