Крупный пожар в Абайской области: с 14 работниками лесничеств потеряна связь
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Природный пожар бушует в Абайской области. Стало известно о потере связи с 14 работниками лесничеств – проводятся мероприятия по их поиску, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.
"9 июня первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провел заседание Оперативного республиканского штаба на базе Ситуационного центра МЧС по тушению природного пожара в Абайской области", – говорится в публикации.
Отмечается, что в ходе заседания с места пожара заслушаны доклады акима области Нурлана Уранхаева и вице-министра по ЧС генерал-майора Марата Кульдикова.
По состоянию на 16:00 9 июня в тушении пожара задействованы 662 человека личного состава и 177 единиц техники, 6 вертолетов.
Авиационной техникой осуществлено 80 сбросов воды общим объемом 192 тонны.
В настоящее время отсутствует связь с 14 работниками лесничеств. Проводятся мероприятия по их поиску, говорится в сообщении.
С учетом складывающейся обстановки принято решение дополнительно направить группировку сил и средств в количестве 133 человек личного состава и 48 единиц техники ДЧС Астаны и Карагандинской области, а также 4 вертолетов.
Напомним, что пожарные продолжают бороться с огнем в лесах в Абайской области. Тушение пожара идет на шести участках. При этом предварительная площадь возгорания – 30 тыс. гектаров.
Добавим, что в конце мая пожар, бушевавший меньше недели в этой же области, локализовали вечером 25 мая. А все началось с того, что за несколько дней до этого пожар на территории Алтайского края в России, перешел на казахстанский резерват "Семей орманы".
Через некоторое время стало известно, что появилась угроза для населенных пунктов. Позже жители близлежащего села начали самостоятельно покидать свои дома. В этот же день к борьбе с огнем привлекли военных.
25 мая аким Абайской области Нурлан Уранхаев сообщил, что в Бородулихинском районе области введут режим ЧС.
На сайте "Электронного правительства" говорится, что делать при пожаре в степи или в лесу. Действия должны быть следующими:
- Попытайтесь затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбейте пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залейте водой и так далее.
- Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова.
- Если пожар сильный, уходите от него, скорее передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения.
- Если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войдите в него и накройтесь мокрой одеждой.
- На открытом пространстве пригнитесь к земле, где воздух менее задымлен.
- Позвоните в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2024147-krupnyy-pozhar-v-abayskoy-oblasti-s-14-rabotnikami-lesnichestv-poteryana-svyaz/