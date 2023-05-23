Крупный пожар продолжают тушить в Абайской области: есть угроза для населенных пунктов

Пожарная машина и вертолет. Фото: МЧС РК

Пожарные продолжают бороться с огнем, охватившим лес в Абайской области. Актуальные данные о крупном лесном пожаре опубликованы на официальном сайте МЧС РК.

По данным министерства, тушить пожар продолжают на трех участках. Распространение огня полностью прекращено, тушение производится в отдельных очагах внутри горельника.

Отмечается, что в связи с усилением ветра на третьем участке в районе соленого озера пожар переходит с низового в верховой, для тушения пожара задействовано 20 единиц техники и 64 человека личного состава.

Произведена опашка по кромке. Ориентировочная площадь пожара составляет 1 500 гектаров.

"Имеется угроза населенным пунктам санаторий Березовка (108 человек, 36 домов), подхоз Березовка (169 человек, 53 дома). Расстояние от места пожара примерно 5-7 километров. К месту направлено 4 единицы техники", – подчеркнули представители МЧС.

Всего для тушения лесного пожара задействовано 100 единиц техники (из них 1 пожарный поезд) и 2 вертолета, а также 402 человека:

ГЛПР "Семей Орманы" – 66 единиц техники, 231 человек;

МЧС – 28 единиц техники 1 вертолет, 144 человека;

КТЖ – 1 пожарный поезд, 10 человек;

МИО – 5 единиц техники, 7 человек;

Казавиалесоохрана – 1 вертолет, 6 человек экипажа, 1 УАЗ, 4 человека.

"Также тушение лесного пожара производится вертолетами МИ-873 АО "Казавиаспас" и МИ-8 с водно-сливным устройством "Казавиалесохрана". На данный момент осуществлено 59 сбросов (157,5 тонны) воды", – добавили спасатели.

Отмечается, что в МЧС и в кризисном центре департамента по ЧС, а также на месте организованы оперативные штабы. Открыта горячая линия.

Напомним, вчера, 22 мая, стало известно, что на территории Алтайского края России произошло загорание сухой травы. Позже огонь перекинулся на территорию казахстанского госрезервата "Семей орманы".

Сегодня утром сообщалось, что тушение пожара осложняется быстрым распространением огня в результате сильного порывистого ветра, из-за чего пожар переходит с низового в верховой. На месте был организован оперативный штаб, куда прибыли сотрудники МЧС.

Добавим, что на сайте "Электронного правительства" представлены рекомендации по поведению при возникновении пожара. Так, если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:

попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;

потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;

если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;

если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;

на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав "101", или службу спасения, набрав "112".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2021787-krupnyy-pozhar-prodolzhayut-tushit-v-abayskoy-oblasti-est-ugroza-dlya-naselennyh-punktov/