"Все оставили": жители Абайской области покидают свои дома из-за лесного пожара (видео)

Пожарные. Иллюстративное фото: ДЧС СКО

В Абайской области продолжают бороться с крупным лесным пожаром. Жители села Березовка, расположенного ближе всех к очагу возгорания, самостоятельно покидают дома, передает "Хабар 24".

Всего в Березовке проживают 107 человек. Многие из них, по данным телеканала, уже уехали.

В ДЧС области ранее сообщали, что угрозы населенным пунктам нет, тем не менее, для жителей двух сел, находящихся в непосредственной близости от огня, подготовили автобусы на случай объявления эвакуации.

Всего за 2 дня огонь уничтожил более 1,5 тысяч гектаров леса. Локализовать пожар не удается, в его тушении задействованы свыше 100 единиц техники, пожарный поезд и 400 человек.

Кроме того, с воздуха огонь тушат 2 вертолета, они произвели уже несколько десятков сбросов воды, общим объемом примерно 160 тысяч тонн.

"Все оставили, вот документы и пару носков с собой. Мы там на самом краю живем. Здесь даже машины еще стоят. Там стоят люди, которые переписывают скот, у кого есть. Мы думали, вдруг до нас не дойдет, надеялись", - поделилась жительница Березовки Ирина Кваскова.

Замакима Абайской области Димитрий Гариков подтвердил, что подготовлена техника на случай эвакуации людей.

"Угрозы населенным пунктам не было. Тем не менее, была организована техника. К населенным пунктам подогнаны автобусы, в случае экстренной эвакуации. Это к поселку-санаторию Березовский и к селу Ивановка. Людей оповестили. Решение об эвакуации не принималось", - проинформировал Гариков.

Пожар в резервате "Семей орманы"

22 мая стало известно, что на территории Алтайского края России произошло загорание сухой травы. Позже огонь перекинулся на территорию казахстанского госрезервата "Семей орманы".

Менее чем за сутки площадь пожара увеличилась с 70 гектаров до 1100 гектаров. Утром 23 мая к тушению возгорания привлекли вертолет, пожарный поезд и несколько сотен человек.

Сообщалось, что тушение пожара осложняется быстрым распространением огня в результате сильного порывистого ветра, из-за чего пожар переходит с низового в верховой. На месте был организован оперативный штаб, куда прибыли сотрудники МЧС.

Если утром 23 мая сообщалось, что угрозы населенным пунктам нет, то уже к вечеру в МЧС сообщили, что есть риск перехода огня на санаторий "Березовка" и подхоз Березовка. Это в общей сложности около 90 домов, в которых проживает почти 300 человек.

В ведомстве также отметили, что к тушению пожара привлекли еще один вертолет.

К слову, в Алтайском крае РФ, откуда начался пожар, возгорание уже ликвидировали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2021806-vse-ostavili-zhiteli-abayskoy-oblasti-pokidayut-svoi-doma-iz-za-lesnogo-pozhara-video/