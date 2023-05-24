Пожары в Абайской области: к борьбе с огнем привлекли военных

Военные. Фото с места событий: Министерство обороны Республики Казахстан

По указанию министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова к противопожарным мероприятиям привлечены военнослужащие, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МО.

В ведомстве пояснили, что привлечены более 100 офицеров и военнослужащих по контракту регионального командования "Восток", имеющих соответствующую подготовку.

Задействовано 29 единиц военной автотранспортной и инженерной техники (универсальные дорожные машины и другие противопожарные средства).

Военный вертолет. Фото с места событий: Министерство обороны Республики Казахстан

"Разведка района, а также непосредственное тушение огня осуществляется на транспортно-боевом вертолете Ми-17, оснащенном специальной подвесной водосливной системой "Бэмби" вместимостью 3,5 тонны воды", - говорится в сообщении ведомства.

Личный состав работает на двух очагах лесного пожара.

Пожары в Абайской области

22 мая на территории Алтайского края РФ произошло загорание сухой травы. Позже огонь перекинулся на территорию казахстанского госрезервата "Семей орманы". Менее чем за сутки площадь пожара увеличилась с 70 до 1100 гектаров.

Утром 23 мая к тушению возгорания привлекли вертолет, пожарный поезд и несколько сотен человек. Сообщалось, что тушение пожара осложняется быстрым распространением огня в результате сильного порывистого ветра.

Накануне также стало известно, что пожар может угрожать населенным пунктам - площадь увеличилась до 1,5 тыс. гектаров. В МЧС рассказали, как борются с огнем.

Спасатели подготовили технику для эвакуации.

Позже выяснилось, что жители села Березовка, расположенного ближе всех к очагу возгорания, самостоятельно покидают дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2021950-pozhary-v-abayskoy-oblasti-k-borbe-s-ognem-privlekli-voennyh/