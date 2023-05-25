Режим ЧС объявят в одном из районов Абайской области из-за пожаров

Тушение пожара. Фото: t.me/qr_tjm

Аким Абайской области Нурлан Уранхаев на заседании кабмина доложил о ходе тушения лесного пожара в регионе. По его словам, в одном из районов введут режим ЧС, передает корреспондент NUR.KZ.

Сейчас, со слов акима, ведется работа по тушению очагов возгорания.

"Сегодня по Бородулихинскому району будет объявлен режим ЧС. Угрозы населенным пунктам нет, однако в целях безопасности 277 человек самостоятельно эвакуировались к родственникам.

Для недопущения фактов мародерства на месте эвакуации организовано дежурство сотрудников полиции в количестве 20 человек. На случай экстренной эвакуации подготовлены 3 эвакуационных пункта в селе Бородулиха на 331 место. Работа по тушению лесного пожара продолжается и находится на контроле", – добавил спикер.

По его данным, работа по тушению пожара в лесном массиве осложнена порывами ветра и заболоченной местностью, что затрудняет движение тяжелой техники. Площадь горения составляет 3,5 тыс. га. В тушении лесного пожара задействована 201 единица техники, 8 вертолетов, 1 пожарный поезд и 852 человека личного состава.

Пожары в Абайской области

22 мая стало известно, что пожар, вспыхнувший на территории Алтайского края в России, перешел на резерват "Семей орманы" в Абайской области. Департаментом по ЧС был создан оперативный штаб. На тот момент сообщалось, что предварительная площадь пожара составляла 57-70 га.

На следующий день площадь пожара в резервате увеличилась до 1100 га. С огнем боролись уже несколько сотен человек. Позже сообщили, что ориентировочная площадь пожара достигла 1 500 га. Появилась угроза для населенных пунктов.

Тем временем жители села Березовка, расположенного ближе всех к очагу возгорания, начали самостоятельно покидать дома. Всего за 2 дня пожаров огонь уничтожил более 1,5 тыс. га леса.

Вчера мы писали, что на месте ЧП возникла угроза мародерства. Также стало известно, что по указанию министра обороны Руслана Жаксылыкова к тушению пожара в Абайской области привлекли военных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2021991-rezhim-chs-obyavyat-v-odnom-iz-rayonov-abayskoy-oblasti-iz-za-pozharov/