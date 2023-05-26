Природный пожар в Абайской области локализован

Пожарные. Фото с места событий: МЧС РК

Природный пожар в Абайской области удалось локализовать вечером 25 мая, сообщается на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

"В результате принятых экстренных мер, с учетом применения авиа- и наземной техники, в результате круглосуточной работы противопожарных подразделений природный пожар в области Абай вечером 25 мая удалось локализовать", - говорится в сообщении ведомства.

В тушении лесного пожара задействованы более 800 человек личного состава, более 200 единиц техники, 1 пожарный поезд и 10 вертолетов. Всего осуществлено 357 сбросов воды - 892,5 тонн.

По информации МЧС, в соответствии с распоряжением министра по ЧС Юрия Ильина продолжается регулярное аэровизуальное обследование местности.

На месте пожара организовано окарауливание с использованием ранцевых и шансовых инструментов.

Пожар в Абайской области

В понедельник, 22 мая, на территории Алтайского края России произошло загорание сухой травы. Позже огонь перекинулся на территорию казахстанского госрезервата "Семей орманы".

Утром 23 мая к тушению возгорания привлекли технику и несколько сотен человек. Сообщалось, что тушение пожара осложняется быстрым распространением огня в результате сильного порывистого ветра. Постепенно количество привлеченных сил увеличилось, была привлечена авиация.

Позже власти предупредили, что пожар может угрожать населенным пунктам - площадь увеличилась до 1,5 тыс. гектаров.

В среду появилась информация от Минобороны о том, что к борьбе с пожарами привлекли военных.

Накануне в МЧС уточнили, что всего к тушению пожара в Абайской области привлекли 10 вертолетов и более 200 единиц другой техники.

Сегодня АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" опубликовало космические снимки сильного лесного пожара, который произошел в Абайской области - на границе Казахстана и России. По данным космического мониторинга, общая площадь выгоревшего участка на 24 мая составляет 3942,8 га, площадь пожара на территории Казахстана - 2915,9 га.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2022162-prirodnyy-pozhar-v-abayskoy-oblasti-lokalizovan/