Крупный лесной пожар в России перекинулся на резерват "Семей орманы" (видео)

Пожар в резервате "Семей орманы". Кадр из видео: instagram.com/semey24

Пожар, вспыхнувший на территории Алтайского края в России, перешел на казахстанский резерват "Семей орманы". ДЧС Абайской области организовал оперативный штаб, передает "Объектив Восток".

Как пишет издание со ссылкой на ДЧС Абайской области, 22 мая на пульт 101 поступило сообщение, что в семи километрах от станции Аул, на территории Алтайского края села Новенькая произошло загорание сухой травы с переходом огня на территорию ГЛПР "Семей орманы". В ведомстве сообщили, что имеется угроза деревне и санаторию "Березовка".

Сообщается, что предварительная площадь пожара составляет 57-70 га. Тушение производится силами ДЧС 41 человека личного состава, 14 единиц техники и 1 КШМ, от лесного хозяйства 157 человек и 44 единиц техники. Также от местных исполнительных органов области было направлено 4 КамАЗа-водовоза, а тремя МТЗ производится опахивание.

По информации издания, стражи порядка проводят оповещение местных жителей.

"В кризисном центре Департамена по чрезвычайным ситуациям области Абай организован штаб. Личный состав департамента поднят по тревоге. Оперативный областной штаб развернут при въезде в село Аул", – пишет издание.

Пожары в России

В конце апреля и начале мая в нескольких регионах России вспыхнули крупные природные пожары. Больше всего пострадали Свердловская, Тюменская и Курганская области. Там сгорели сгорело больше 300 жилых домов, есть жертвы. Причиной власти называют сухую погоду.

Между тем РИА Новости сообщало, что в шести регионах России из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. Это Хабаровский край, Амурская, Курганская, Свердловская, Тюменская и Омская области. По всей стране к борьбе с огнем привлечены почти три тысячи пожарных, 501 единица техники и 19 воздушных судов.

Позже стало известно, что густой смог и запах гари накрыли Костанайскую область. В ДЧС региона заявили, что причиной этому стали природные пожары в России (Курганской и Тюменской областях).

Добавим, что спасатели ДЧС ВКО рассказали, как не допустить лесной пожар.

Так, при посещении лесов запрещается:

бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки;

разводить костер и разжигать мангал в густых зарослях и хвойном молодняке;

оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, пропитанные маслом или бензином, стеклянную тару и посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;

выжигать сухую траву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2021637-krupnyy-lesnoy-pozhar-v-rossii-perekinulsya-na-rezervat-semey-ormany-video/