Слухи о замене в Экибастузе только стояков, но не радиаторов, прокомментировали в акимате

Радиатор отопления. Иллюстративное фото: pexels.com

Временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук на минувшем брифинге опроверг информацию о том, что акимат дал распоряжение менять в квартирах только стояки, а старые радиаторы оставлять на месте.

Эта информация распространялась накануне среди жителей Экибастуза.

"Для понимания - 2500 батарей было у нас на сегодняшнее утро (4 декабря - прим. ред.). Притом, что 850 батарей мы уже установили за эти два дня, когда активно начали поднимать жилой фонд. Поэтому никаких приказов и распоряжений насчет того, чтобы оставлять какие-то батареи, особенно если они выходят из строя (не было - прим. ред.). Это бессмысленно", — сказал Крук.

Врио области также сообщил, что тепло подали во все подвалы домов в Экибастузе.

"На данный момент на тепловые узлы всех домов в подвалах подан теплоноситель. Проделан огромный объем работы. Восстановлены внутриквартальные сети, тепловые узлы. Сейчас восстанавливаются стояки и батареи.

К сожалению, в некоторых домах КСК неправильно произвели слив системы отопления, и поэтому в таких домах приходится менять большое количество батарей и стояков, в связи с тем, что система разморозилась", — сказал Крук.

С сегодняшнего дня, 5 декабря, в Экибастузе приступают к восстановлению подачи тепла на соцобъекты.

"Уже с завтрашнего дня (5 декабря - прим. ред.) мы приступаем к восстановлению подачи тепла на соцобъекты. У нас есть на ЦТП 52 (центральный тепловой пункт - прим. ред.) три объекта, помимо этого еще есть параметры. Как восстановим, сразу будет рассматриваться вопрос о восстановлении режима подачи тепла в школы и детсады", — сказал врио Павлодарской области.

В прошедшую субботу в официальном Telegram-канале правительства говорилось о том, что в Экибастузе организована работа по замене радиаторов отопления. Сообщалось, что была обеспечена поставка 5200 батарей различных видов.

Авария на теплосетях в Экибастузе

27 ноября из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ Экибастуза жители города остались без тепла. В городе объявили режим ЧС. Также из-за инцидента отменили занятия в школах.

В Министерстве энергетики сообщили, что на тепловых сетях произошло снижение давления сетевой воды, в результате чего были остановлены водогрейные котлы.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Вскоре после этого стало известно, что данный вопрос рассматривается правительством и Генпрокуратурой.

Тем временем в Сети начали появляться кадры затопленных квартир жителей Экибастуза.

В конце ноября из-за аварии на ТЭЦ в Экибастузе возбудили уголовное дело. Прибывший с визитом в пострадавший город премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что виновные в произошедшем будут привлечены к ответственности.

В начале декабря первый заместитель премьер-министра Роман Скляр озвучил предварительную причину ЧП на ТЭЦ. Также стало известно, что в работе по восстановлению подачи тепла задействовано 7 крупных предприятий.

Недавно оперштаб по ликвидации ЧС в Экибастузе рассказал, что неподключенными к теплу остаются 11 домов. Отмечается, что в ремонтно-восстановительных работах задействовано порядка полутысячи человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2000097-sluhi-o-zamene-v-ekibastuze-tolko-stoyakov-no-ne-radiatorov-prokommentirovali-v-akimate/