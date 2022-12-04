Семь крупных предприятий восстанавливают подачу тепла в Экибастузе

Заседание оперштаба по ЧП в Экибастузе. Фото: t.me/KZgovernment

Первый заместитель премьер-министра вновь провел заседание оперштаба по ликвидации ЧС в Экибастузе. В восстановительно-ремонтных работах принимают участие почти полтысячи человек, сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК.

Очередное заседание оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в Экибастузе провел Роман Скляр.

Сообщается, что в работе по восстановлению подачи тепла задействовано 7 крупных предприятий. За каждым из них закреплены многоквартирные жилые дома.

Всего в ремонтно-восстановительных работах задействовано 484 человека.

В ходе предыдущего заседания стало известно о том, что по состоянию на 12:00 3 декабря из 76 домов без отопления по 48 работа завершена. По состоянию на 19:00 были подключены еще 9 домов.

ЧП в Экибастузе. Что произошло?

Напомним, что в воскресенье, 27 ноября, стало известно об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ. Позже аким Павлодарской области прокомментировал ситуацию, отметив, что с помощью дронов удалось выявить 10 мест, где есть повреждения. Были мобилизованы ремонтные бригады, которые устраняют повреждения.

Также об аварии высказывались в Минэнерго.

После обеда сообщалось о том, что постояльцев соцобъектов перевозят из Экибастуза в Павлодар, а занятия в школах отменили.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручения правительству в связи с аварией на теплоэлектроцентрали в Экибастузе. В связи с аварией на теплоэлектроцентрали в городе был объявлен режим ЧС.

При этом некоторые эксперты высказались о том, что ремонтировать теплосети моногорода уже бессмысленно.

Позже в Сети появились кадры из Экибастуза. Люди показывали огромные течи в трубах, фонтаны горячей воды и затопленные квартиры.

Во вторник, 29 ноября, в Экибастуз по поручению Алихана Смаилова прибыли министр по ЧС Юрий Ильин, а также вице-премьер-министр Серик Жумангарин. В среду Экибастуз посетил и сам глава казахстанского правительства.

1 декабря в Экибастуз прибыл первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, который ознакомился с ходом устранения аварии на местной ТЭЦ. Он также озвучил предварительную причину ЧП.

Также в пятницу, 2 декабря, к жителям Экибастуза обратился олигарх Александр Клебанов, который является председателем совета директоров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация".

Он пообещал, что независимо от причин аварии компания возьмет на себя обязательство по устранению последствий в домах пострадавших.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2000048-sem-krupnyh-predpriyatiy-vosstanavlivayut-podachu-tepla-v-ekibastuze/