Когда последние 11 домов подключат к теплу в Экибастузе, объяснили в оперштабе

Восстановительные работы в Экибастузе. Фото: t.me/KZgovernment

Оперативный штаб по ликвидации ЧС в Экибастузе озвучил актуальные данные о ситуации в городе - неподключенными к теплу остаются 11 домов, сообщает официальный Telegram-канал правительства РК.

"По состоянию на 08:00 4 декабря остаются не подпитанными остаются тепловые узлы 11 домов.

Ведутся работы по восстановлению подачи тепла в квартирах. В размороженных домах заменяются стояки, радиаторы. Также ведутся работы по ремонту систем водо- и теплоснабжения", - говорится в сообщении оперштаба.

Отметим, накануне вечером в правительстве сообщали, что без тепла остаются 19 домов.

Все неподключенные к отоплению дома планируется подключить до конца сегодняшнего дня.

В оперштабе подчеркнули, что в ремонтно-восстановительных работах задействовано порядка полутысячи человек.

Ранее вице-премьер Роман Скляр провел заседание оперштаба по ликвидации ЧС. Он сообщил, что в работах по восстановлению подачи тепла задействовано 7 крупных предприятий. За каждым из них закреплены многоквартирные жилые дома. Всего в Экибастузе 689 многоэтажных домов.

Напомним, с последствиями аварии на ТЭЦ Экибастуза борются уже неделю - ровно семь дней назад, 27 ноября, на теплоэлектроцентрали Экибастуза вышли из строя сразу четыре котла, из-за чего город остался без отопления. Решено было объявить режим ЧС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2000059-kogda-poslednie-11-domov-podklyuchat-k-teplu-v-ekibastuze-obyasnili-v-opershtabe/