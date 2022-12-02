Александр Клебанов обратился к жителям Экибастуза (видео)

Александр Клебанов. Кадр из видео: instagram.com/ete_ekb

Акционер АО "ЦАЭК" Александр Клебанов высказался об аварии на экибастузской ТЭЦ. Он отметил, что с первого дня аварии все сотрудники предприятия занимаются ликвидацией ее последствий. Обращение было опубликовано в официальном Instagram-аккаунте ТОО "Экибастузтеплоэнерго".

Александр Клебанов обратился к жителям Экибастуза.

"Хотелось бы высказаться о текущей ситуации в городе. С первого дня аварии я и все сотрудники предприятия занимаемся ликвидацией ее последствий. На это брошены все наши силы.

Касательно самой аварии. Первое, остановку котлов вызвали повреждения на тепловых сетях. Сразу же на места порывов теплосетей были отправлены все свободные специалисты для устранения неполадок. Руководство ЦАЭК, "Экибастузтеплоэнерго" и я лично контролируем процесс восстановления. Сейчас и с самого первого дня я нахожусь здесь.

Сотни наших специалистов из других регионов прибыли и уже оказывают адресную помощь жителям", – отметил Клебанов.

Далее он подчеркнул, что компания получает негативные комментарии о том, что они якобы получили ТЭЦ Экибастуза в собственность от государства.

"Но это не правда. Данный актив мы выкупили у такой же частной компании в 2008 году.

Неоднократно мы говорили и привлекали внимание к проблеме изношенности тепловых сетей. Но как частная компания мы не можем поднять цены на тарифы для потребителей, и поэтому с самого начала предприятие является убыточным.

Доходов предприятия не хватало даже на содержание станции. Не говоря уже о полной или частичной модернизации ТЭЦ. Это не просто слова, все это подтверждается финансовой отчетностью", – заявил предприниматель.

По его словам, в Сети появилась информация о том, что компания готова отдать ТЭЦ в собственность государства.

"Важный момент, мы предлагали передать ТЭЦ городу уже несколько лет подряд. И учитывая последствия аварии, мы готовы привести станцию и тепловые сети в порядок и рассмотреть возможность участия государства в капитале "Экибастузтеплоэнерго".

В общем, не буду много говорить о сложных рабочих процессах. Сейчас главное восстановить для людей нормальные условия жизни. Над чем, как я уже говорил, все мы и работаем. Мне очень жаль, что жителям города пришлось столкнуться с такой ситуацией", – добавил он.

Клебанов пообещал, что независимо от причин аварии компания возьмет на себя обязательство по устранению последствий в домах пострадавших.

"Начиная с сегодняшнего дня, 2 декабря, мы уже начали предоставлять пострадавшим детям и их родителям проживание в нескольких санаториях области на время хода восстановительных работ.

Очень жаль, что мы столкнулись с последствиями этих давних системных проблем. Но, в свою очередь, заверяю, что мы будем делать все зависящее от нас, чтобы подобных ситуаций больше не повторилось", – подчеркнул бизнесмен.

Отметим, что АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" (АО "ЦАЭК") – вертикально интегрированная энергетическая компания, основанная 8 августа 2008 года. Такая информация приводится на официальном сайте компании.

Дочерние предприятия АО "ЦАЭК" в регионах Казахстана представлены двумя вертикально интегрированными энергетическими компаниями – АО "Севказэнерго" и АО "Павлодарэнерго". Они включают все звенья энергоснабжения — генерацию, транспортировку и сбыт.

47,1% акций компании принадлежит Александру Клебанову, председателю совета директоров компании.

Сообщается, что в 1986 году он окончил Алма-Атинский Государственный медицинский институт (сейчас Казахский Национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова).

С 1996 по 2000 год занимал должность директора Представительства компании Airfinance Europe LTD в Республике Казахстан. С 2000 по 2006 год — директор Республиканского государственного предприятия "Беркут" Управления делами президента Казахстана.

В настоящее время — акционер и председатель совета директоров АО "ЦАЭК", объединяющего группу компаний энергетического и финансового секторов.

Напомним, что 27 ноября ночью жители Экибастуза остались без тепла из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ. В городе объявили режим ЧС, а прокуратура Павлодарской области открыла уголовное дело по факту недобросовестного отношения к обязанностям.

Вчера в Экибастуз прибыл первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, который ознакомился с ходом устранения аварии на местной ТЭЦ. Он также озвучил предварительную причину ЧП.

Добавим также, что вчера от должности акима Павлодарской области был освобожден Абылкаир Скаков. Сейчас его обязанности временно исполняет Олег Крук.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999940-aleksandr-klebanov-vyskazalsya-ob-avarii-na-ekibastuzskoy-tets/