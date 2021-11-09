Трагедия в Абае: еще на двух шахтах нашли подобные нарушения

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В Комитете промышленной безопасности заявили что ЧП, что подобные трагедии на шахте "Абайская", грозят еще двум шахтам в Карагандинской области.

Как передает телеканал "Астана", после трагической гибели шести шахтеров в Абае проводится расследование. Еще двое шахтеров пострадали.

Жители небольшого поселения, в котором все знакомы между собой, пребывают в шоке после случившегося.

"Он в третьем поколении шахтер. Дед был проходчиком, я проходчиком был. Это все на совести инженерно-технических работников. Это их проблема и дела. Когда родители хоронят детей", - заявил журналистам дядя одного из погибших шахтеров Марат Шарипов.

Мужчина также поведал, что погибший женился незадолго до случившегося.

Директор Карагандинского филиала ТОО "РЦШПВАСС" Геннадий Силинский указал, что трагедия произошла на отметке минус 500 метров под землей.

В тот момент ремонтная бригада работала в заданном горном забое. Двое шахтеров находились рядом со входом, остальные прошли вглубь по штреку. Когда произошел выброс метана, самоспасатели с кислородом для дыхания успели надеть только те, кто был у входа. Они, по словам Силинского, в итоге и выжили.

"Мы взяли пробы воздуха в аварийном забое на месте обнаружения пострадавших. Косвенно, можем сказать, что люди получили удушение от отсутствия кислорода. Люди потеряли сознание моментально и скончались", - сообщил телеканалу эксперт.

Отмечается, что жертв трагедии могло быть больше - под землей находились более 60 человек.

Правительственная комиссия и глава МЧС Юрий Ильин позже отметили, что выброс газа произошел внезапно. Тем не менее, диспетчер успел отключить электроэнергию в забое и пожара не произошло.

Семьям погибших шахтеров теперь выплатят 10 годовых заработных плат. Также указывается, что компания погасит кредиты рабочих и оплатит обучение их детей.

Похоронят бригаду шахтеров уже сегодня.

По данным телеканала, подобные трагедии на шахте "Абайская" уже происходили ранее. Самая страшная из них - в 2008 году. Тогда из-за взрыва метана погибли 30 горняков, при этом на поверхность удалось вынести тела лишь семи из них.

Помимо этого, работу шахты могли остановить еще в мае: тогда там выявили серьезные нарушения вентиляции.

Также телеканал сообщает, что в надзорном ведомстве вновь начали бить тревогу: в суд поступили новые иски в отношении еще двух газообильных шахт карагандинского угольного бассейна.

"Такие же нарушения были по шахте "Саранская" и "Кузембаева". Мы по шахте "Саранская" и "Кузембаева" в суд передали. Они сейчас на рассмотрении в суде. Суд нас обязывает перепроверить.

Если при перепроверке все нарушения устранят, то мы не имеем право их держать", - пояснил глава Департамента комитета промышленной безопасности МЧС по Карагандинской области Байкен Жумабаев.

После трагедии на шахте "Абайская" начато расследование уголовного дела по статье "Нарушение правил при ведении горных и строительных работ".

Напомним, что ранее президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших в результате ЧП на шахте "Абайская".

Кроме того, были опубликованы имена погибших горняков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1941206-tragediya-na-shahte-abayskaya-esche-na-dvuh-shahtah-nashli-podobnye-narusheniya/