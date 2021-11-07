Гибель шахтеров в Абае прокомментировали в АО "АрселорМиттал Темиртау"

Фото с места событий: МЧС РК

После ЧП, унесшего жизни шести горняков, создана государственная комиссия, которая установит причину и обстоятельства трагедии на шахте Абайская, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "АрселорМиттал Темиртау".

"Обстоятельства происшедшего выясняются. Создана государственная комиссия.

По предварительной информации, погибло 6 человек, 2 находятся в тяжелом состоянии. Приносим свои соболезнования родным и близким погибших", - сообщили в пресс-службе АО "АрселорМиттал Темиртау".

Ранее сообщалось, что на шахте Абайская в результате выброса метана погибли шесть человек, еще двое пострадали. Всего в шахте в момент ЧП находилось больше 60 человек.

Аким Карагандинской области Касымбек сообщил, что семьям погибших будет оказана помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1940933-gibel-shahterov-v-abae-prokommentirovali-v-ao-arselormittal-temirtau/