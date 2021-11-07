10-летнее денежное содержание выплатят семьям погибших при ЧП на шахте "Абайская"

Юрий Ильин. Фото: пресс-служба МЧС РК

Глава министерства по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин во время брифинга сообщил, что семьям погибших сегодня при ЧП в Карагандинской области шахтеров выплатят 10-летнее денежное содержание, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам министра, семьям погибших и пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь.

"В соответствии с трудовым договором, который заключен был между работником и работодателем, всем семьям погибших будет выплачено десятилетнее денежное содержание. Затем в рамках индивидуальных договоров будет рассматриваться вопрос покрытия кредитов, обязательно будет рассматриваться вопрос оплаты обучения у тех детей, которые уже на сегодняшний день являются студентами", - сообщил глава МЧС.

Он добавил, что, исходя из индивидуальных трудовых договоров, компанией, возможно, будет решаться вопрос о предоставлении жилья семьям, которые в этом нуждаются.

Напомним, сегодня, 7 ноября, на шахте "Абайская" в Карагандинской области произошел выброс метана, в результате чего погибли шесть человек, еще двое пострадали. Пострадавшие шахтеры сейчас находятся в реанимации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Трагедию прокомментировал глава государства. Он поручил оказать всестороннюю помощь семьям шахтеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1940964-10-letnee-denezhnoe-soderzhanie-vyplatyat-semyam-pogibshih-pri-chp-na-shahte-abayskaya/