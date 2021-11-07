ЧП на шахте Абайская: стало известно о состоянии пострадавших

Иллюстративное фото: официальный telegram-канал министерства здравоохранения

Стало известно о состоянии двух шахтеров, пострадавших при ЧП на шахте Абайская в Карагандинской области. Мужчины находятся в реанимации, у них сильное отравление, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Карагандинской области.

Оба шахтера находятся в реанимации многопрофильной больницы имени профессора Х.Ж. Макажанова.

Как сообщили в упрздраве, пострадавшим мужчинам 61 год и 58 лет.

"7 ноября поступили два работника шахты 1960 и 1963 года рождения. У обоих пациентов обнаружено острое отравление шахтными газами, в том числе метаном и угарным газом. Диагноз - токсико-гипоксическая энцефалопатия.

Пациенты находятся в реанимации. Врачами клиники оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области на шахте Абайская произошло ЧП. В результате выброса метана на шахте погибли шесть человек, еще двое пострадали.

По данному факту создана госкомиссия, которая выяснит обстоятельства и причину трагедии. Соболезнования семьям погибших выразил аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1940937-chp-na-shahte-abayskaya-stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshih/