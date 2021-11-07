Токаев выразил соболезнования семьям погибших при ЧП на шахте в Абае

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате выброса метана на шахте "Абайская" в Карагандинской области, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщает официальный сайт Акорды.

Глава государства поручил правительству оказать помощь семьям шахтеров.

Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия. Подразделения министерства по чрезвычайным ситуациям во главе с министром Юрием Ильиным приступили к работе на месте аварии.

Напомним, ЧП произошло сегодня, 7 ноября - в забое вентиляционного штрека в шахте "Абайская" случился выброс метана. 6 человек погибли на месте, еще двое пострадали.

Как сообщили позже в облздраве, пострадавшие находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое.

Полиция возбудила уголовное дело по данному факту.

Трагедию прокомментировали в АО "АрселорМиттал Темиртау". Обстоятельства и причины трагедии выяснит специально созданная государственная комиссия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1940948-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-semyam-pogibshih-pri-chp-na-shahte-v-karagandinskoy-oblasti/