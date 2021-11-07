Работу шахты "Абайская" могли приостановить еще до трагедии

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Работу шахты "Абайская" в Карагандинской области, где сегодня произошел выброс метана, могли приостановить еще до трагического случая – на то были веские основания. Об этом заявил в ходе брифинга глава МЧС РК Юрий Ильин, передает корреспондент NUR.KZ.

Причиной данной трагедии, как отметил Ильин, послужило многократное превышение концентрации метана, то есть, его залповый выброс. Он составил 41 процент.

"Соответственно, те 6 человек, которые находились непосредственно в забое, не успели воспользоваться средствами самоспасения и погибли на месте.

Два человека, которые находились на входной группе в эту шахту, успели применить первичные средства спасения и в тяжелом состоянии были госпитализированы", – сообщил он.

Министр подчеркнул, что работу шахты "Абайская" ранее могли приостановить. Поводом тому послужил целый ряд нарушений.

"По перечням, которые имелись на момент проверки, мы подали в экономический суд. Это было веское основание для приостановки деятельности шахты.

Затем шахта Абайская подала встречное исковое заявление в экономический суд, признав, что все замечания, которые были показаны нашим инспекторским составом, удовлетворены и исправлены.

Суд счел возможным рассмотреть исковое заявление компании. После контрольной проверки по всем замечаниям, которые выставлялись ранее нашими сотрудниками, замечания были устранены", – сказал министр во время брифинга.

При этом Ильин уточнил, что среди замечаний было нарушение правил эксплуатации электрооборудования, дыхательной аппаратуры и сигнализаторов. Однако на тот момент, как еще раз подчеркнул министр, все замечания были устранены.

В то же время он отметил, что есть и другие шахты, по которым у служб ЧС есть претензии. Однако точное число таких претензий министр не уточнил, пообещав предоставить подробный их список в письменном виде.

Также в ходе брифинга от журналистов прозвучал вопрос, были ли до этого столь масштабные выбросы метана. Ильин ответил, что выбросы на данной шахте время от времени происходят, но в пределах допустимой концентрации.

"Самые большие риски, это когда концентрация метана составляет от 5 до 16%, которые приводят к дальнейшему взрыву и возгоранию.

На данном участке произошел залповый сброс. По превышению показатель составил более 40% концентрации метана. Но, к счастью, благодаря вовремя сработанной, в том числе сигнализации, включение подачи электроэнергии, не произошло воспламенение в данной шахте.

Поэтому основная причина, как я сказал, это залповый выброс метана, который привел к подобной трагической ситуации", – заявил он.

В ходе того же брифинга Ильин сообщил, что семьям погибших при ЧП в Карагандинской области шахтеров выплатят 10-летнее денежное содержание.

Напомним, сегодня, 7 ноября, на шахте "Абайская" в Карагандинской области произошел выброс метана, в результате чего погибли шесть человек, еще двое пострадали. Пострадавшие шахтеры сейчас находятся в реанимации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Трагедию прокомментировал глава государства. Он поручил оказать всестороннюю помощь семьям шахтеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1940969-rabotu-shahty-abayskaya-mogli-priostanovit-esche-do-tragedii/