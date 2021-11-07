Опубликованы имена шахтеров, погибших при ЧП на шахте "Абайская"

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В МЧС опубликовали списки шахтеров, погибших и пострадавших во время выброса метана в Карагандинской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В воскресенье утром стало известно, что на шахте "Абайская" в Карагандинской области произошел выброс метана.

На момент ЧП внутри находились 64 работника. 56 человек сразу самоэвакуировались. Оставшихся же настигла беда: шестеро погибли на месте, еще двое пострадали – они оба находятся в реанимации. В МЧС назвали их имена.

Список погибших работников:

Шмидт Виталий Владиславович, 1979 года рождения, проходчик;

Скитченко Николай Николаевич, 1968 года рождения, горный мастер вентиляции по технике безопасности;

Абдуллин Наиль Рамильевич, 1990 года рождения, проходчик;

Супрунов Алексей Анатольевич, 1987 года рождения, помощник начальника участка;

Краус Сергей Юрьевич, 1983 года рождения, машинист горно-выемочных машин;

Корниенко Сергей Анатольевич, 1971 года рождения, машинист горно-выемочных машин.

"В 12:37 задействованными силами и средствами КФ ТОО "Республиканский центральный штаб ПВАСС" - 15 работников, ДЧС - 3 сотрудника и 2 единицы техники, ФГУ "ЦМК" - 3 работника и 1 единица техники. Погибшие были подняты на поверхность", – сообщили в МЧС.

Список травмированных работников:

Маралбаев Женис Мерекеевич, 1963 года рождения, проходчик;

Зейналов Элайдар Абезоглы, 1985 года рождения, проходчик.

"Оба доставлены в ОМЦ имени Макажанова города Караганды, состояние тяжелое", – добавили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям.

ДЧС Карагандинской области создал горячую линию в связи с происшествием на шахте: 8 (7212) 51-11-10, горячая линия – 8 (7212) 51-72-23.

Ранее сообщалось, что обстоятельства произошедшего выясняет специальная комиссия. Аким Карагандинской области обещал оказать помощь семьям погибших шахтеров.

В полиции по данному факту возбудили уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1940945-opublikovany-imena-shahterov-pogibshih-pri-chp-na-shahte-abayskaya/