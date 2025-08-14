Пожар в доме семьи Шерзата Болата: прокуратура сообщила о прекращении расследования
Опубликовано:
Расследование по факту пожара в доме семьи Шерзата Болата прекращено, об этом сообщили в прокуратуре Алматинской области, сообщает МИА "Казинформ".
В прокуратуре Алматинской области агентству рассказали подробности о ходе расследования.
"По факту пожара в доме Каржаубая Нурымова в настоящее время сроки досудебного расследования приостановлены в связи с выполнением процессуальных действий по оказанию правовой помощи", - сказано в ответе на запрос.
Напомним, в прошлом году стало известно о пожаре, произошедшем в доме убитого в Талгаре 16-летнего подростка Шерзата Болата. Судя по кадрам, здание было полностью сожжено. В полиции сообщили, что по факту умышленного уничтожения имущества возбуждено уголовное дело.
К расследованию также подключилась Генпрокуратура. Прокурор Алматинской области Берик Адамов заявил, что по делу о поджоге дома в Талгарском районе изъяли все улики и проводятся необходимые экспертизы.
Добавим, 5 июня этого года был оглашен приговор по резонансному делу об убийстве Шерзата Болата. После чего главе МВД задавали вопрос о самоубийстве Нурканата Гайыпбаева. Ержан Саденов заявил, что дело возбуждено, расследуется.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Почему закрыли дело о смерти дяди Шерзата Болата, рассказали в прокуратуре
- Адвокат заявил о прекращении дела о смерти дяди Шерзата Болата
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2275359-pozhar-v-dome-semi-sherzata-bolata-prokuratura-soobshchila-o-prekrashchenii-rassledovaniya/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах