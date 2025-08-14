Пожар в доме семьи Шерзата Болата: прокуратура сообщила о прекращении расследования

Расследование по факту пожара в доме семьи Шерзата Болата прекращено, об этом сообщили в прокуратуре Алматинской области, сообщает МИА "Казинформ".

В прокуратуре Алматинской области агентству рассказали подробности о ходе расследования.

"По факту пожара в доме Каржаубая Нурымова в настоящее время сроки досудебного расследования приостановлены в связи с выполнением процессуальных действий по оказанию правовой помощи", - сказано в ответе на запрос.

Напомним, в прошлом году стало известно о пожаре, произошедшем в доме убитого в Талгаре 16-летнего подростка Шерзата Болата. Судя по кадрам, здание было полностью сожжено. В полиции сообщили, что по факту умышленного уничтожения имущества возбуждено уголовное дело.

К расследованию также подключилась Генпрокуратура. Прокурор Алматинской области Берик Адамов заявил, что по делу о поджоге дома в Талгарском районе изъяли все улики и проводятся необходимые экспертизы.

Добавим, 5 июня этого года был оглашен приговор по резонансному делу об убийстве Шерзата Болата. После чего главе МВД задавали вопрос о самоубийстве Нурканата Гайыпбаева. Ержан Саденов заявил, что дело возбуждено, расследуется.

